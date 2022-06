Bingos, recreatius i immobiliàries: els morosos que més deuen a la Hisenda catalana

L'ha publicat aquest dilluns la. 51 persones, físiques i jurídiques, deuen a la Hisenda catalana un total de, gairebé 90 milions d'euros.Entre les persones físiques, destaquen duesque deuen 3.663.034,71 € i 3.567.513,66 € respectivament; Anna Maria Borrell Marón, amb 3.383.376,45 €, i Montserrat Unanue Navarro, amb 3.112.853,83 €. Entre les societats, el deute més elevat correspon a., un bingo de Badalona que deu 10.058.473,20 €; seguidament de REC Madral Companyia d'Aigues S.A., amb 6.705.127,56 €, i una altra companyia d'aigües, Riera de Cabanyes S.A., que ha de pagar 6.324.709,47 €., destaquen Som Tots S.L., Sacresa Terrenos-2 S.L., Promocions del nord 2012 S.L., Promocions immobiliàries Josyali, S.L., Novallar reformes i promocions S.L., Marley house general S.L., Ibupe rehabilitació S.A., Fincas ambient S.L., Amrey promocions immobiliàries S.L. Entre totes elles, deuen 10.497.847,62 €, més de deu milions d'euros.hi ha fins a quatre recreatius a la llista d'Hisenda: Màquines recreatives Royes S.L., amb 1.017.053,75 €; Recreatius Caballero S.L., amb 2.303.396,38 €, Recreatius Geuros S.L., amb 896.703,48 €, i Valisa internacional S.A., amb 927.250,49 €.entre els principals morosos hi ha un restaurant en liquidació de Tarragona (Móra Mar S.A.), que deu 3.499.148,52 € i Josep Maria Valmaña, propietari d'un negoci d'esports d'aventura al Delta de l'Ebre.La llista d'enguany, que inclou els deutes fins al, però no les actuacions posteriors,a 600.000 euros el llindar per aparèixer a la llista, tal com recull la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. A més a més, un altre dels canvis normatius fixa que també hi constin les persones que hagin estat declarades responsables solidàries i que comparteixen l'obligació de fer-se càrrec del pagament d'un deute determinat, tot i que a Catalunya no hi ha ningú que compleixi els requisits per aparèixer-hi, segons el Departament d'Economia i Hisenda.

