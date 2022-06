Llum verda a la llei trans: canvi de sexe sense autorització a partir dels 16 anys

Llum verda definitiva del govern espanyol a la, que ara haurà d'aprovar el. Coincidint amb, aquest dimarts, el dia de l', l'executiu estatal reconeix el dret a la lliure determinació de la identitat dei facilitar els tràmits perquè les persones trans puguin ser reconegudes com a tal. La ministra d'Igualtat,, s'ha congratulat de poder portar la llei a la cambra espanyola abans de l'estiu, tal com s'havia compromès.La gran mesura anunciada per Montero és que l'Estat reconeix una persona trans sense la necessitat que hi hagi l'obligació dels dos anys d'ni capque determini que es tracta d'una persona "malalta", tal com passa ara. Per evitar aquests tràmits, ara s'establirà un sistema de quatre mesos que funcionarà amb el sistema de doble compareixença. Dit d'altra manera, la persona haurà de comparèixer davant elquatre mesos després per reafirmar la seva decisió. Segons Montero, es tracta que les persones trans puguin ser reconegudes "sense por ni culpa".També hi ha canvis pel que fa alsd'edat. Quan la llei sigui validada pel Congrés dels Diputats i entri en vigor, els i les joves d'entre 16 i 18 anys podran realitzar el canvi de sexe legal igual que qualsevol major d'edat. En el cas dels menors d'entre 14 i 16 anys, es podrà fer amb autorització dels pares, o, en cas de disputa, amb la decisió d'un jutge. Entre els 12 i els 14 anys intervindrà directament un jutge mentre que els menors de 12 anys podran canviar el nom delEntre altres mesures detallades per Montero, el nou marc legal també prohibirà les. De fet, seran sancionades amb multes que poden elevar-se fins als 50.000 euros. "El que necessita cura no és ser trans, sinó tenir", ha defensat Montero, que també ha parlat d'un reforç sobre l'educació sexual precisament perquè no es produeixin escenaris de discriminació per motiu d'identitat de gènere.La llei també reconeix el dret ade les persones en els centres de treball i demana treballar per la inclusió de les persones trans, però especialment de les dones trans, reconeixent que laque pateixen és encara més gran. El fet de no contractar persones trans, negar-los l'accés a serveis o no llogar-los o vendre'ls un pis també serà considerat una infracció greu, amb multes que també poden arribar fins als 50.000 euros.

