La T-Mobilitat arriba a les zones 2 i 3 dels Ferrocarrils de la Generalitat

Novetats significatives en el transport públic de Catalunya. Laes podrà utilitzar a partir d'aquesta setmana a. D'aquesta manera,fa un nou pas per a l'expansió de la nova targeta de transport. Concretament, a la línia del Vallès s'incorpora de forma completa, ja que les estacions estan repartides entre les zones 1, 2 i 3, mentre que a la línia del Llobregat la incorporació serà parcial fins aLes persones que vulguin viatjar més enllà de la zona 3 hauran de seguir utilitzant les actuals targetes. D'aquesta manera, s'afegeixen les estacions de. L'ATM precisa però que els viatgers que facin servir la T-Mobilitat a les corones 2 i 3 hauran de moure's exclusivament en FGC o facin transbordament en algun mitjà de transport operats per empreses de l'àrea metropolitana que ja la tinguin en funcionament, com el metro, el bus o el tramvia.En canvi, els qui hagin de fer transbordament des de FGC cap a un altre mitjà de transport de les corones 2 i 3 encara haurà d'utilitzar els títols magnètics. Per tipologia de títols, estan inclososAmb el desplegament de la T-mobilitat fins a la corona 3, Ferrocarrils incrementa també els punts d'atenció als usuaris i s'obriran dos nous punts, als vestíbuls de les estacions Sabadell Plaça Major i Terrassa Rambla, que s'afegiran als de la Plaça Catalunya i la Plaça Espanya.

