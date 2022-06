Aragonès crida l'empresariat a abandonar el discurs «derrotista» sobre l'economia catalana

"Hem d'abandonar elssobre l'economia, el creixement del PIB és superior al de l'Estat i s'ha reduït l'atur", ha assegurat aquest dilluns el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en l'entrega anual dels premis de Foment del Treball celebrats a les Drassanes Reials de Barcelona. Aragonès ha reivindicat Catalunya davant, a qui ha situat -implícitament- com a exemple de primacia del curt termini i amb qui, president de Foment, ha demanat estrènyer llaços davant la "pèrdua de pistonada" de Barcelona. El màxim dirigent del país, en tot cas, ha aprofitat per celebrar que el Mobile World Congress es quedi a la capital catalana fins al 2030 , com s'ha fet públic fa unes hores. "Tenim una economia que lidera el creixement del nostre entorn, els llocs de treball, les exportacions i la inversió estrangera", ha remarcat el president, que ha indicat que la-propera al 10%- obliga a. "Travessarem la tempesta perfecta", ha remarcat en referència al context derivat de la pandèmia i la crisi ucraïnesa."Hem de reivindicar el nostre teixit econòmic i empresarial del país. Mai s'ha quedat en la malenconia, el seu inconformisme ha mostrat el seu compromís perquè Catalunya sigui una", ha ressaltat Aragonès. "Hem de tenir vocació d'avançar i generar oportunitats a tothom", ha apuntat el president de la Generalitat, que ha apuntat que el futur passa per la. El dirigent d'ERC ha elogiat la base industrial del país, que ha cridat a "enfortir" de cara al futur. "Hem de pensar en gran i que hi hagi transferència de coneixement", ha apuntat Aragonès, que ha elogiat el "compromís" en la lluita contra el canvi climàtic.El president ha reivindicat que la societat sigui més "igualitària", perquè les desiguals estan condemnades a "crisis contínues". "Hem de seguir apostant per reduir les desigualtats, i cal compromís social perquè la prosperitat sigui compartida", ha ressaltat Aragonès, que ha demanat. "Hem de veure tot el que hem avançat per ser autoexigents de cara al futur. El principal repte és com enfocar la: la indústria ha de passar del, perquè així superarem les crisis cícliques", ha remarcat el màxim dirigent del país.En aquest sentit, Aragonès ha apuntat que Catalunya pot ser el principal productor del xip europeu gràcies a projectes com el supercomputador. "Aquest ha de ser un objectiu compartit. Això és desenvolupament de nova indústria tecnològica", ha remarcat el president de la Generalitat, que també s'ha referit als canvis en l'automoció i les energies renovables davant la guerra a Ucraïna. "L'economia catalana té futur si alineem la capacitat emprenedora del teixit empresarial, el talent dels treballadors i les administracions. Si hi ha això, som imparables", ha remarcat el president.La presidenta del Parlament,, ha lamentat les "escarransides" xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya, que només van arribar a un terç del pressupost. En un discurs de to eminentment, ha posat de manifest que la "reconstrucció" també passa per les empreses. A l'acte també hi han assistit Salvador Illa, primer secretari del PSC, acompanyat de la portaveu Alícia Romero; Albert Batet, cap de files de Junts al Parlament; Damià Calvet, president del Port de Barcelona; així com també representants de l'elit empresarial del país, entre els qualsLes medalles d'honor de Foment han estat per a, preident de l'Automobile de Barcelona i dirigent empresarial de llarga trajectòria -també política, vinculada al PP- a Catalunya, i per a, al capdavant de l'empresa que porta el seu cognom i que és líder mundial en hemoderivats. "Catalunya era un exemple, el motor del sud d'Europa, i ja no som", han subratllat. Pel que fa a les premiades amb el guardó, les companyies que han rebut la distinció han estat Agromillora, Colonial, Cromogenia Units, Unilever, Miwendo Solutions i Roldón Media. L'acte d'aquest dilluns al migdia a les Drassanes ha estat l'últim de la celebració delque lidera Sánchez Llibre, que va camí de la reelecció.L'exdirigent d'Unió ha fet una "crida a la responsabilitats" a tots els sectors econòmics i a les administracions públiques per tal d'elaborar un pla de xoc de sortida a la crisi derivada de la pandèmia i agreujada per la guerra a. "Hem de fer front comú per sortir d'aquesta tempesta que ens ve a sobre. Sánchez Llibre també ha fet referència al fet que, segons ell,està "perdent pistonada" a causa d'un model "basat en el no" i en el decreixement. Des de la filera d'autoritats l'escoltava, màxim representant del PSC a l'Ajuntament i tinent d'alcalde al costat de l'alcaldessa. El dirigent patronal també ha ressaltat la necessitat de tenir una "política comuna" amben àmbits com la cultura i el turisme amb"sinergies".

