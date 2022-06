Rússia entra en suspensió de pagaments per primera vegada des del 1918 per les sancions arran de la guerra

La invasió d'Ucraïna segueix deixant un rastre d'horror, destrucció i morts. Encara que la població més afectada, de manera òbvia, és l'ucraïnesa, els russos patiran d'una altra manera la maniobra militar de Vladímir Putin.any en què el país encara estava immers en la Revolució Russa.El país havia d'abonar 100 milions de dòlars (prop de 95 milions d'euros) en concepte d'interessos del deute sobirà abans d'aquest 26 de juny, data en què expirava el període de gràcia per fer front a aquest pagament. Segons ha informat aquest dilluns, però, Rússia encara no ha realitzat l'abonament i no hi ha cap previsió de si ho farà o no.Aquesta situació és el resultat de lesal règim de Vladímir Putin arran de la invasió d'Ucraïna, que han tingut greus afectacions sobre els bancs russos i sobre el banc central del país a força de congelar reserves.

