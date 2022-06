. El consell d'administració de la GSMA, organitzadora del congrés mundial, ha decidit prorrogar el contracte amb la capital catalana, que. Segons ha informat La Vanguardia, les negociacions "han estat molt intenses en les últimes setmanes" entre els organitzadors del. Aquest últim actor ha estat cabdal per encapçalar les converses que han permès estirar sis anys més el contracte del congrés de telefonia amb la ciutat comtal.La mateixa companyia organitzadora, dirigida per John Hoffman, ha explicat en un comunicat quei assenyala Barcelona com un element clau per crear un ecosistema al voltant de la indústria del mòbil. El mateix certamen va tornar aquest any 2022 després de dues temporades cancel·lat per la pandèmia de coronavirus. És, sense cap mena de dubte, un dels congressos més importants que se celebren a la capital catalana.Hi haurà ampliació.

