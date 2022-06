Sánchez defensa la presència de Junts a la taula de diàleg

El president del govern espanyol,entre els executius de la Generalitat i la Moncloa. En una entrevista a, el líder socialista ha reblat que "tenen intenció de reunir la taula com més aviat millor" i considera que, "per moltes dificultats que hi hagi", el diàleg és l'única solució.Així mateix,El president espanyol també ha volgut abordar el tema deper tal d'actualitzar el delicte de sedició. "Sempre hem defensat la seva actualització [del CP] perquè hem de modernitzar-lo i adaptar alguns preceptes a les democràcies del nostre entorn. [...] No comptem amb la majoria suficient per dur-ho a terme".Sánchez, preguntat pera Catalunya - dades de les quals va deixar constància aquest diari -, ha admès que "és molt millorable" i. En la línia del que van expressar els membres del seu govern, el president espanyol ha assegurat que moltes de les dificultats per dur a terme aquesta execució pressupostària va ser per la pandèmia de Covid-19 i després per la guerra d'Ucraïna. Sánchez també ha volgut assenyalar el Partit Popular com un dels responsables de les tensions mantingudes amb Catalunya en els últims anys. El líder socialista ha mantingut que la formació que lidera"hauria de demanar perdó per l'Operació Catalunya".Preguntat per la situació de la guerra d'Ucraïna, el paper del govern espanyol en les aliances europees i en l'enviament d'armament, Sánchez s'ha mostrat molt clar en la posició de l'executiu i ha denunciat que. El president espanyol ha recordat que França i Alemanya "hauran de tenir un paper molt clar" en les converses per posar fi a la guerra de Rússia des de la perspectiva europea. "Aquesta guerra s'anomena Putin i la pau s'anomena Europa", ha sentenciat. També ha abordat les crisis diplomàtiques protagonitzades per Espanya amb, i ha assegurat que "es recuperaran les relacions" amb tots dos països.

