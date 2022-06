Rescaten de matinada una noia aferrada a una boia que no podia tornar nedant a Badalona

Elsde la Generalitat hanaquest diumenge de matinada unaque no podia tornar nedant fins a la(Barcelonès). La jove, de 22 anys, s'haviaamb uns amics per fer un bany nocturn fins que aquests, en la negra nit, la vanEls fets van tenir lloc al voltant de les, l'hora a la qual els serveis d'emergència van ser alertats pels seus companys en veure que no aconseguien localitzar-la. En aquell moment, es van activar sis dotacions, inclosos els efectius del, equipats amb una, i la col·laboració d'agents deA leselsaconseguienla noia, entot i que amb una

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor