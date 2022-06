Accident mortal en un xoc entre un cotxe i un autocar a l'AP-7 a Sant Celoni

, al punt quilomètric 100, a l'altura de(Vallès Oriental) en sentit Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 16.40 h de la tarda d'aquest diumenge per laper unes causes que encara s'estan investigant.Com a conseqüència del, ui els altres tres han resultat; una menor en estat crític, una dona greu i un home menys greu. Tots tres han estat traslladats a l'de Barcelona. Entre els ocupants de l'autocar, no hi ha afectats.Arran de la, s'han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han fet, i sis unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), entre les quals l’A causa d'aquest accident, s'estan registrant diversesde fins a sis quilòmetres a l'AP-7.

