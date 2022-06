Rahola perd els papers al FAQS per Israel: «Se me'n refot»

A mi aquesta actitud de @RaholaOficial en un debat a la televisió pública no em sembla ni mig normal. Crits, acusacions a la desesperada i al final pràcticament arribant a l’insult. Lamentable és poc pic.twitter.com/6JT4jXgZmO — Joan Mangues (@jmangues) June 26, 2022

Concretament, al programa FAQS Preguntes Freqüents d'aquest dissabte, que encara les seves últimes emissions i on Rahola ha gaudit durant anys d'un espai d'opinió setmanal. La periodista i l'actorfeien un cara a cara sobre el conflicte entre, que fa dècades que dura, i van exhibir posicions contraposades i molt dures. El debatde la presentadora Cristina Puig. Rahola va intentar rebatre els arguments de Toledo, que apel·lava a organitzacions com Amnistia Internacional o Save the Children, i van exhibir postures irreconciliables. El cara a cara va acabar amb crits, dits acusadors i menyspreus. Puig els va avisar:, al que Rahola va contestar:Rahola va pronunciar uni va acusar Toledo de defensar "terroristes jihadistes" per les seves crítiques a Israel.Ja hi ha moltssobre l'ocorregut, ja que la "conversa" va donar per molt., però ell la va acusar de defensar un "estat terrorista" i va argumentar que el que "defensa és el dret de l'estat de Palestina a defensar-se". Rahola, fora de si,, al que titllava de "radical" i de "no saber res del tema". De fet, va anar més enllà i, directament, li va etzibar:, cridava: "Tranquils! De qui va ser idea fer aquest cara a cara?" [la proposta va sortir de l'especial dels 200 programes del FAQS on van coincidir tots dos], mentre donava un cop damunt la banda de la taula de Rahola. L'advertia: "M'enfadaré", quelcom al que la tertuliana contestava:El programa, veient que la cosa anava a més, va apagar els llums del plató i Cristina Puig, més tranquil·la, va intentar aturar uni poc digne d'una televisió pública.

