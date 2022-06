Les morts a la frontera de Melilla: l'enèsim xoc entre els socis de la Moncloa

Les autoritats marroquines han elevat ales, que separa el Marroc de l'estat espanyol. Dels més de 2.000 subsaharians que van intentar creuar la tanca, uns 300 han resultat ferits. La policia local qualifica l'ocorregut d'"estampida", peròhan acusat els cossos de seguretat de fer uni han demanat unasobre les morts. La crisi de Melilla ha provocat l'. Pedro Sánchez ha defensat l'actuació del Marroc mentre que Unides Podem ha condemnat els fets i ha exigit una investigació.L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats () i l'Organització Internacional per a les Migracions () també s'han manifestat. Han dit sentir una "profunda tristesa i preocupació" per les víctimes i han demanat revisar l'actuació policial. En un comunicat conjunt, ambdues organitzacions han instat les autoritats "ai refugiats, ai aels seus". Tot plegat, mentre els socis de la Moncloa,sobre què ha passat exactament a Melilla i quina ha estat l'actuació policial.Aquest dissabte, el president del govern espanyol,, ha dit que l'-que qualifica d'"assalt violent"-que trafiquen amb éssers humans". El president ha defensat l'amb els quals s'ha solidaritzat. "Alguns guàrdies civils van resultar ferits", ha manifestat. Al parer de Sánchez, el salt a Melilla és "un atac a la integritat territorial del país".En canvi,dels fets: ha exigit una"immediata i independent" de la Unió Europea per a depurar responsabilitats davant les "duríssimes imatges de violència iper part de les autoritats migratòries". De fet, la formació ha ressaltat que el moment d'aquest incidenti l'emmarca en els dies previs a laa Madrid, on es parlarà de la frontera sud i d'incrementar la despesa militar. "No es pot permetre l'ús dels drets humans i de les persones ni com a monedes de canvi ni com a mesura de pressió i coacció", ha insistit Podem, que ha descrit l'ocorregut comamb el Marroc. La formació ha considerat que les 23 morts són conseqüència dels acords migratoris amb governs que "vulneren sistemàticament els drets humans", en clara referència a Rabat. Enfront d'això, ha reclamat "vies legals i segures, fermesa en la defensa dels drets humans, lluita decidida contra la corrupció i desenvolupament just a banda i banda de la frontera".Per la banda de Podem, també s'han mullat figures com l'alcaldessa de Barcelona,, i la mateixa vicepresidenta segona del govern espanyol,. Aquesta última, ha dit estar "molt impactada" per les imatges que van arribar del pas fronterer, i ha demanata través del seu compte de Twitter, discrepant així de la defensa de l'actuació policial feta per Pedro Sánchez., ha conclòs Díaz. L'alcaldessa de Barcelona va més enllà:. Per això, ha demanat al president espanyol que rectifiqui la seva reacció a la mort d'una vintena de migrants. Al Via Lliure de RAC1, Colau s'ha mostrat sorpresa per la "fredor" i "manca d'empatia" de Sánchez envers les víctimes. De la mateixa manera que la vicepresidenta segona de l'executiu espanyol, l'alcaldessa també ha exigit una "investigació" de les morts i "assumpció de responsabilitats".Ara per ara, la xifra de defuncions encara podria créixer més i és que l'(AMDH) de Nador ha assegurat, a través de Twitter, que la xifra real és de 27 morts. "Un balanç catastròfic que demostra que les polítiques migratòries són letals". AMDH Nador també ha exigit l'obertura d'una investigació per determinar responsabilitats.Amb tot, l'ACNUR i l'OIM han instat a "trobar solucions duradores per a les persones migrants, en l'esperit del". A més a més, també han tornat a demanar a la comunitat internacional, de conformitat amb el principi de la responsabilitat compartida, que es reforci l'accés aper a evitar que refugiats i migrants hagin de recórrer a rutes perilloses. Per ambdues organitzacions, això es reduiria el risc que aquests "tràgics" successos es repeteixin en el futur.

