L'Orgull es manifesta pels carrers de Barcelona

A les 18 h de la tarda ha sortit des del, a l'de Barcelona, la marxa del. Rere el lema Lesbianes, visibles i poderoses, l'acte central del programa és també conegut com a Pride Parade i és la desfilada més important d'aquest dissabte a la capital catalana reunint a més deEnguany han volgut donar. El gruix dels actes previstos inclouen concerts i esdeveniments festius per reivindicar la diversitat i els drets de, així com de les, entre d'altres identitats sexuals i de gènere. La marxa ha finalitzat a l', a les dues torres de la, on hi ha el recinte principal del Pride.D'altra banda, des de la, una mica més tard de dos quarts de 7 ha sortit una altra manifestació, la manifestació que es reclama hereva de les primeres mobilitzacions organitzades pel(FAGC). Un dels principals col·lectius implicats, la, rebutja el model del Pride Barcelona, als qui acusen d'organitzar actes ambi centrades exclusivament en l'oci.En el seu cas, la manifestació està presidida pel lema Som els colors de les lluites i s'acabarà amb una festa popular a la mateixa plaça Urquinaona, a partir de les nou del vespre. Abans, però, la manifestació desemboca en el seu final del recorregut a la, tal com és tradició.

