Una radiografia de l'acollida de refugiats ucraïnesos als albergs catalans

Poc a poc, la incidència de la crisi per lava essent menor a l'de. En aquests moments, l'alberg, que té una capacitat per a 85 persones, té allotjats un total dede la crisi de l'est d'Europa, en un operatiu que és gestionat per. Això significa gairebé un 55% del total de places. Tot i aquesta baixada, l'Alberg del Carme és l'alberg de la xarxa catalana que acull, superant ciutats com Barcelona (40) o Lleida (26).Des des'avisa, però, que "no hi ha data" de finalització d'aquest servei i que als 46 refugiats que hi ha a l'alberg se'ls donarà sortida a mesura que es trobin alternatives, si és que arriben.A l'inici del conflicte, amb l'arribada dels primers refugiats, l'Alberg del Carme va arribar a penjat elnomés amb famílies refugiades a les seves estances. L'equipamenten un any com aquest, amben plena marxa per la commemoració del 500è aniversari de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa.Si a aquest fet hi sumàvem la manca de places hoteleres que pateix històricament la ciutat i l'elevat preu -per a la butxaca del pelegrí- de les que sí que es trobaven disponibles , la situació feia que des d'algunes àrees deles mostrés, encara que fos en veu baixa, unaper l'arribada dels mesos d'estiu amb la situació sense resoldre.Des de fa anys l'Ajuntament de Manresa reclama a lapoder gestionar directament l'Alberg del Carme, però aquesta cessió d'ús no acaba d'arribar mai. L'Alberg del Carme està integrat en la, la xarxa jove d'albergs de Catalunya, gestionada per lade laA nivell de país, la Xanascat ha estat la solució d'emergència davant l'arribada massiva de persones refugiades des d'Ucraïna. A banda dels que han anat a casa de familiars o de famílies d'acollida, la resta han estat acollides perque en la majoria de casos no han pogut donar resposta a aquest volum sense implicar-hi l'administració.Ara mateix, la xarxa d'albergs de joventut de Catalunya acull. D'aquestes, 64 estan gestionades per la mateixa Secretaria de Joventut,, i la resta per operatius de la Creu Roja, a banda de les 46 de Manresa,. Cal apuntar que a Lleida i a la Vall d'en Bas, Joventut tenia previst finalitzar aquest servei el passat 23 de juny.

