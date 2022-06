Denunciat un atac homòfob durant la revetlla de Sant Joan a Santa Coloma de Gramenet

Elsvan rebre aquest divendres unaper una(Barcelonès) durant la. Els fets van tenir lloc al voltant de lesa l'entorn del barri Oliveres, a tocar de Can Zam.Segons l'atestat policial, laestava tornant cap a casa acompanyat del seu cosí quan tres joves li vanabans de pujar al metro. "Aquí va ser on va començar tot. Sense dir-me res vaig rebre unal crit de 'maricón de merda' i vaig caurea terra. Des d'aquell moment no recordo res", ha explicat Victor. N. a través de les xarxes socials amb imatges de lesde l'atac."Segons m'ha explicat el meu cosí, després de caure a terra, els tres nois em van començar a donarmentre jo estava sagnant inconscient a terra", ha continuat relatant Víctor N. "Quan el meu cosí es va apropar per ajudar-me, va rebre amenaces i els nois vanamb la meva ronyonera. Va ser quan va demanar ajuda i van trucar a la policia i l'ambulància", ha afegit la víctima, que es va despertar a l'hospital"Ahir vam posar la denúncia corresponent, desgraciadament no sabem qui són els agressors i el meu cosí és l'únic que els va veure", ha lamentat Víctor N. "Aquesta publicació la faig pública perque aquestes coses segueixen passant i que, al final, he de donar les gràcies per no haver acabat pitjor i poder explicar-ho", ha sentenciat.Des del cos policial català han confirmat la interposició de la denúncia i que hanper delictes de lesions, robatori violent i d'odi i discriminació.

