Santa Perpètua de Mogoda celebra que «per fi» s'aturi el tren a l'estació Riera de Caldes

"Vacuna contra el canvi climàtic"

L'alcaldessa de, celebra que "per fi" comenci a funcionar l'de la líniatot recordant que "just demà farà 11 anys que passen trens de passatgers pel municipi" i que des d'aleshores estan reclamant que s'aturin a la ciutat.La nova infraestructura connecta aquest municipi delamb lai facilita que s'hi arribi des de. La nova estació ha començat a funcionar a les 12.43 hores d'aquest dissabte al migdia. Durant la seva inauguració el secretari general del Departament de la Vicepresidència,, ha anunciat que l'objectiu de la Generalitat de cara al 2023 és doblar la freqüència de pas i que passin dos trens per hora.L'alcaldessa de Santa Perpètua ha subratllat que fa molts anys que "lluiten i treballen" perquè aquest projecte sigui una realitat. García ha detallat que l'R8 dona cobertura als 90.000 habitants de les localitats que formen part de l'. A més ha destacat que l'estació és intermodal perquè s'ha adaptat l'oferta deamb noves parades d'autobús, una zona de park and ride que permetrà aparcar el cotxe privat i continuar el trajecte en tren i que hi haurà una zona d'aparcament cobert i tancat per aQui també s'ha mostrat "molt satisfet" d'haver pogut ajudar a "desencallar" aquest projecte és el president de Renfe, Isaías Táboas. Durant l'acte d'inauguració d'aquesta infraestructura ha lamentat que la pandèmia ha retardat la posada en marxa de l'estació, que s'ha construït en dos anys, i que ha calgut "un any per legalitzar-la des del punt de vista ferroviari". El president de Renfe ha recalcat que hi ha unesalsque hi ha als municipis pròxims d'aquesta nova estació i ha considerat que aquesta era una "necessitat" que calia cobrir.Per la seva banda, el secretari general de Vicepresidència, Ricard Font, ha considerat que la inauguració de l'estació de Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes "és una gran vacuna contra el canvi climàtic". A més ha avançat que tenen perspectives de millora en el conjunt del corredor de l'R8. Font ha reconegut que el transport públic encara està "tocat per la pandèmia i per la crisi energètica" i que això "ocupa i preocupa" a la Generalitat."Quan sortim d'aquesta situació és la primera cosa que hem de fer", ha afirmat tot considerant que el 2023 "hi haurà més presència a les aules" i que aquesta línia és especialment important pels estudiants. A parer seu, la segona feina que tenen pendent és la posada en marxa de l'intercanviador dei de l'En aquest sentit, el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports,, ha detallat que des del ministeri impulsaran un estudi informatiu perquè els projectes de Volpelleres i de l'Hospital General puguin "ser una realitat" aviat. Flores també s'ha sumat a "la satisfacció" de la posada en marxa de la nova estació i ha explicat que estan "treballant en molts punts perquè les Rodalies continuïn creixent".

