«Notes», la nova eina de Twitter que revifa els blogs

✨ Introducing: Notes ✨



We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX — Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

De la mateixa manera que la resta de xarxes socials,no és una excepció en la innovació i en afegir noves eines que puguin incentivar-ne l'ús de manera més freqüent. Als-converses en directe entre- s'hi sumen ara les notes, és a dir, la possibilitat de maquetar undins de la mateixa plataforma.Aquesta eina no comptarà amb el límit de, sinó que farà que no calgui sortir de Twitter per llegir o escriure texts més llargs. D'aquesta manera, las'ha adonat que sovint perdia temps de connexió dels usuaris en favor d'altres plataformes que sí que permetien aquesta extensió. Això podria suposar un greuge tant per a altres xarxes socials especialitzades en texts més llargs com també per als mitjans de comunicació, amb cada cop menys espai.Per ara, la funcionalitat no està disponible per a tots els usuaris sinó per a unque faran el testeig per posteriorment llançar-ho al públic general. Serà en aquest moment quan aparegui una icona a laque permetrà no només escriure, sinó també editar, maquetar i compartir, a mode de processador de textos. Per aquest motiu, ja se sap que es podran afegir de manera senzilla les negretes i cursives, títols i subtítols, destacats, imatges i fins i tot incrustar-hi piulades. Tot plegat, amb un enllaç independent per tal que no sigui necessari seguir l'usuari per veure-ho, així com també comptarà amb un recull de tots els articles.A més de les notes i dels espais, Twitter ha incorporat butlletins i retransmissions en directe, a més de notes de veu. Tot plegat, per

