GUIA | Quines són les noves mesures del paquet anticrisi i com funcionaran?

Després de tres hores de consell de ministres extraordinari, el president del govern espanyol,per fer front a les conseqüències econòmiques de la invasió d'Ucraïna i l'alça de la inflació, del 8,7% el mes de maig., segons ha explicat el president de l'executiu i en total, amb els dos decrets, s'hauran destinat prop de 15.000 milions d'euros, més d'un punt del PIB d'Espanya. Totes les iniciatives seran vigents fins al 31 de desembre d'enguany.PeròT'ho expliquem en format breu.A partir de juliol, es farà una revaloració de les pensions no contributives en un 15%, això vol dir que les persones beneficiàries cobraran, de mitjana, 60 euros mensuals més. L'objectiu és ampliar la protecció d'aquest públic, així com d'aquell col·lectiu que percep el Salari Mínim Vital.El govern espanyol donarà un xec únic de 200 euros a treballadors amb baixos ingressos autònoms i desocupats. El requisit és que es cobri per sota dels 14.000 euros anuals. L'obtenció d'aquesta ajuda es podrà sol·licitar durant el mes de juliol.L'executiu també bonificarà, de forma íntegra, els abonaments del transport públic. Aquesta mesura entrarà en vigor l'1 de setembre i consistirà en una reducció del 50% del preu de tots els abonaments mensuals dels transports que són titularitat de l'Estat (per exemple Renfe) i en un 30% dels abonaments de les comunitats autònomes i entitats locals (per exemple Ferrocarrils de la Generalitat).La rebaixa suposarà un estalvi de 220 milions d'euros al trimestre, segons l'executiu espanyol. Pel que fa a la reducció en la resta d'impostos de la factura, es manté.Es congela el preu de la bombona de butà, de la mateixa manera que ja es va fer durant la crisi de la Covid-19.El descompte de 20 cèntims per litre en combustible, que inclou gasoil, gasolina, gas i adBlue, i que caducava el 30 de juny, estarà en vigor fins a finals d'any.El govern espanyol també ha ampliat el període de vigència del topall a l'increment de preus del lloguer, que es limitarà al 2% en funció de l'IPC, i la prohibició a acomiadar el personal per causes derivades de l'alça energètica.A més a més, en la roda de premsa posterior al consell de ministres extraordinari, Pedro Sánchez, també ha anunciat que el govern espanyol treballa en unque es presentarà les pròximes setmanes. "No era legal incloure'l aquí", ha dit el president. Per això, es tramitarà com a proposició de llei. Ara,dels Diputats, i Sánchez espera comptar amb el suport dels aliats tradicionals de la coalició de govern alhora que obre la porta al fet que el PP s'hi sumi.

