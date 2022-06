Tenir cura dels gossos, més complicat després de la pandèmia

Una zona d'esbarjo per a gossos Foto: Ajuntament de Reus

L'increment de famílies que acullena casa ha fet evolucionar també la manera de relacionar-s'hi. Si bé elsi altres espècies solen ser més independents, les mascotes que pitjor ho passen quan es queden soles són els. Són moltes les persones que es lamenten a través de lesquei, segons diversos estudis, això no estaria necessàriament lligat al fet de cridar l'atenció per tal que aquesta situació no es repeteixi.L'entre els gossos és una realitat que es pot produir per. Hi ha qui per resoldre-ho o bé es projecten a si mateixos en una gravació enregistrada prèviament, o bé instal·lenamb micròfon per fer notar a l'animal que. Experts en, la ciència que estudia el comportament dels animals, recomanen fer tractament peri de la relació amb l'humà.L'existència de cuidadors de gossos facilita les coses.: des de 10 fins a 40 euros, de mitjana, al dia, en funció de la localització. Arreu de Catalunya se'n troben, com una mostra més de l'economia col·laborativa que va més enllà del turisme o la reutilització de productes.Cada cop són més les persones quei poden estar més per les seves mascotes. Aquesta situació, però, és una arma de doble fil, perquè quan l'amo o la mestressa de la casa se'n van o bé per unes hores determinades o bé un dia sencer. Abans -fins i tot ho fan algunes famílies en els temps actuals- es tractaven els símptomes:. Tot plegat, però, no atacava l'arrel del problema. Al voltant d'per separació en algun moment de la vida i la pandèmia ha agreujat aquests casos. Ara bé, l'alternativa no pot ser no deixar mai el gos sol.Concretament, els gossos mostren tres símptomes quan es troben sols i pateixen d'ansietat: fan, com ara rascar les portes o trencar objectes, tambémés de l'habitual i ploren, i finalment alguns suen,, orinen oEls tractaments ara mateix disponibles solen estar basats en, que treballen sobre la relació de l'animal amb l'amo. Donen elements de, senyals i progressió, com per exemple. Laés una altra de les vies, si bé elles soles no tenen l'efecte desitjat si no hi ha aquesta feina prèvia conjunta.Investigadors d'asseguren que la relació entre els mateixos humans de la casa on resideixi el gos pot fer canviar el seu caràcter. Els lligams entre els membres de la casa poden provocar inseguretat quan els humans no hi són. "Tot i que no podem estar segurs de la direcció i la causalitat d'aquesta relació", escriuen els investigadors, "hi ha raons per suposar que l'afecció evitativa dels propietaris contribueix (almenys en part) al problema de comportament del gos".Concretament, proposen que els gossos les necessitats dels quals s'ignoren, o ni tan sols se n'adonen, no arribin mai a veure el seu amo com una font fiable de confort i protecció. No és una exageració creure que. Això els porta a sentir-se inusualment ansiosos quan el propietari no hi és, i aquesta ansietat provoca un o més comportaments destructius. Els investigadors admeten, però, que les dades es podrien interpretar d'altres maneres. Apunten que, ja sigui a nivell individual o de raça".Especialistes de l'ofereixen tractaments però després de la pandèmia cada cop són més les persones que hi acudeixen.

