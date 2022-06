Els streamers esmicolen internet des de Badalona amb «La Velada del Año II»

🔴 Bizarrap enfonsant Badalona amb el seu DJ Set just abans de començar el combat entre Míster Jägger i David Bustamante



El torneig de boxa organitzat per Ibai Llanos ha triturat el rècord mundial de Twitch; 📹 @VictorrRodrigohttps://t.co/BaWJqFqbsV pic.twitter.com/8azpXpEe7s — NacióDigital (@naciodigital) June 25, 2022

El Pavelló Olímpic de Badalona, ahir a la nit Foto: Kosmos Media

Viruz i Momo, protagonistes d'un dels combats Foto: Kosmos Media

La història moderna s'escriu i es retransmet des d'Internet. Passaran anys perquè generacions posteriors, les anomenades boomers, siguin conscients de l'esdeveniment històric que es va viure ahir a la nit al. El torneig de boxa organitzat per, una de les figures més imponents del panorama de, va fer esclatar en mil pedaços tots els rècords preestablerts de les retransmissions en directe per Internet.van connectar la seva pantalla o dispositiu a l'esdeveniment que s'estava celebrant a la ciutat catalana. I això són xifres conservadores, perquè només comptabilitza dispositius, no conjunts de persones al voltant de la pantalla. Pràcticamentes van agrupar a les graderies del pavelló que ha vist jugar durant dècades al Joventut de Badalona per ser partícips de, la segona edició d'aquest esdeveniment improvisat que va sorgir del cervell de l'Ibai.Els combats protagonitzats per noms tan sonats del panorama streamer como, com a convidat estrella,, van fer vibrar les graderies de l'Olímpic de Badalona, amb unesamb entrada i milers que es van quedar fora per poder observar els seus ídols de ben a prop.La vetllada va ser amenitzada per estrelles de la música del panorama hispanoparlant: la música urbana deo els argentins-amb milers de milions de reproduccions a totes les plataformes- van acabar de fer esclatar el pavelló. Però la cirereta del pastís la va posar, el productor més famós del panorama mundial, que va emocionar, fer ballar i embogir el públic amb les seves sessions musicals.Ja sigui pels 3,3 milions de persones d'audiència màxima, amb una mitjana de 2,4 milions en una retransmissió de més de cinc hores, per les desenes de milers que es van aproximar a l'Olímpic o per les 200 personalitats reunides al voltant del ring de La Velada del Año.. Els creadors de contingut han omplert les xarxes socials de fotografies, vídeos i valoracions de l'esdeveniment, aglutinant encara més audiència i copant les tendències mundials.La llista dels gegants de la influència que es van reunir és immensa:noms que molts catalans no hauran escoltat mai, però que les audiències més joves del país veuen dia rere dia.. La boxa no va tenir gaire importància, tot i l'espectacle protagonitzat pels lluitadors. L'esdeveniment va ser històric i, segurament, es tornaran a superar en el pròxim que organitzin. No en tingueu cap dubte.

