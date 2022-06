La Moncloa amplia el paquet anticrisi: més diners per a pensionistes i ajudes directes a autònoms

la bonificació de l'abonament de transports, que s

Un, empès per l'aclaparadora victòria del PP a les eleccions andaluses, ha aprovat aquest dissabte unper a fer front a les conseqüències econòmiques de la invasió d'Ucraïna i l'alça de la inflació, del 8,7% el mes de maig. Entre les, destaca unaen un 15% i una. Fins a aquest matí, els socis de govern no es posaven d'acord amb una part del contingut del nou pla de xoc, però, finalment, després de, l'executiu format per PSOE i Podem ha pogut presentar el paquet definitiu.A banda de les esmentades, entre les noves iniciatives també destacaerà, entrarà en vigor l'1 de setembre i consistirà en una reducció del 50% del preu de tots els abonaments mensuals dels transports que són titularitat de l'Estat i en un 30% dels abonaments de les comunitats autònomes i entitats locals, i una, entre altres mesures.Totes elles seran, segons ha anunciat el president del govern espanyol,en roda de premsa.Amb aquest nou pla, Sánchez ha explicat que el govern fa un "esforç extraordinari", xifrat en. En total, amb els dos decrets, segons l'executiu s'hauran destinat prop de 15.000 milions d'euros, més d'un punt del PIB d'Espanya. Les, ha assegurat el president,, una xifra a la qual s'hauria arribat, segons ell, si no s'haguessin pres mesures. A més a més, Sánchez també ha anunciat que el govern està dissenyant "unque entrarà en vigor l'1 de gener del 2023", però que es prepara perquè també afecti els beneficis extraordinaris de 2022. Altres iniciatives que s'inclouran en el pla avui aprovat ja eren conegudes, és el cas de la rebaixa de l' IVA de la llum , que passarà a ser del 10% al 5% i suposarà un estalvi de 220 milions d'euros al trimestre; lai laAquest 30 de juny caducaven les mesures aprovades per l'executiu espanyol fa tres mesos, com ara la, que la Moncloa ha anunciat queen aquest nou paquet. De l'anterior, Sánchez també ha anunciat quela suspensió del valor de producció de l'energia elèctrica, l'ingrés mínim vital o el topall a l'augment de preus dels lloguers, entre d'altres. Així mateix, tambéi la prestació per aturada d'activitat als afectats per l'erupció volcànica de la Palma, entre d'altres.A Catalunya l'alcaldessa de Barcelona,, a través del seu canal de Telegram"És el camí a seguir", ha dit. L'alcaldessa ha afegit que a finals de març d'enguany"de sentit comú", tant al govern espanyol com a la Generalitat, per a pal·liar l'impacte de la inflació,queper la ministra de Transports, Raquel Sánchez i per l'executiu de Pere Aragonès. "Ara el Govern rectifica i jo me n'alegro: seria una incoherència subvencionar la gasolina del vehicle privat i no ajudar a qui fa servir el transport més sostenible", ha etzibat, per després dir que "ara només falta que la Generalitat se sumi i que a partir de l'1 de setembre tant de metro, bus com els trens de Rodalies tinguin aquesta reducció del 50%, tal com està fent Alemanya fa setmanes".També s'ha pronunciatdel Treball, que ha considerat que elen el seu conjunt, que pateixen forts increments de costos". Així ho ha expressat en un comunicat, en què ha considerat que, un col·lectiu que segons Foment té poc marge de benefici. Davant aquest diagnòstic, la patronal ha reclamat més ajudes perquè sinó "difícilment es podrà continuar amb majors minvaments de marges empresarials". En cas que s'agreugin els efectes de la inflació sobre l'economia i "amb polítiques monetàries més restrictives", Foment ha alertat que es podrien donar "afectacions significatives en ocupació en els pròxims mesos". A banda d'això, la patronal. Concretament, s'han referit a l'actual sistema de fixació de preus i a la fiscalitat de l'energia. Per a la patronal, el context actual requereix accelerar els procediments administratius per al desenvolupament de la generació d'energia elèctrica de fonts renovables fotovoltaic i eòlic, especialment a Catalunya.Pel que fa a l'Estat, el principal partit de l'oposició,a través de Twitter. La portaveu de la formació al Congrés, Cuca Gamarra, ha assegurat que "fa mesos que Sánchez té sobre la taula un veritable pla", però "primer el va ignorar i ara". Gamarra fa referència a lade l'electricitat i alde 200 euros. "No és suficient", ha criticat. "Si aquestes mesures s'haguessin adoptat quan se li va plantejar, els espanyols s'haurien estalviat 200 milions d'euros en l'IVA de la llum que s'ha pagat durant aquests tres mesos", ha considerat la diputada, que també ha opinat que el president de l'executiu "ha demostrat que no renuncia a continuar recaptant ni a reduir la despesa burocràtica d'aquest macrogovern que només busca subsistir". Per això, l'ha instat a "rectificar aviat", en la mateixa línia del líder del PP,, quei ajustar l'IRPF a rendes mitjanes i baixes i suspendre l'impost dels hidrocarburs perquè abaixi el preu de la benzina".

