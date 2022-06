Consulta tots els números premiats de la Grossa de Sant Joan

Tots els premis de la Grossa de Cap d'Any



Grossa (100.000 euros per bitllet): 31.641.



Segon premi (10.000 euros): 31.640 i 31.642.



Tercer premi (1.000 euros): X1.641.



Quart premi (100 euros): XX.641.



Cinquè premi (10 euros): XX.X41.



Reintegraments (5 euros): 1, 6 i 8



(100.000 euros per bitllet):(10.000 euros):(1.000 euros):(100 euros):(10 euros):(5 euros):

El númeroha guanyat el premi extraordinari de ladotat amb 100.000 euros per bitllet, que s'ha celebrat aquest divendres. Aquest és l'únic número guanyador del sorteig, ja que la resta de premis es reparteixen en funció de les xifres coincidents.D'aquesta manera, el segon premi, de 10.000 euros per papereta, va a parar als compradors dels números 31.640 i 31.642. En cas d'encertar els últims quatre números, el premi és de 1.000 euros. Si s'encerten els últims tres és de 100 i, si coincideixen els últims dos, de 10. Per últim, es retornen els 5 euros jugats en cas de tenir una de les tres terminacions del reintegrament: l'1, el 6 i el 8.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor