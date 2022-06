Divuit migrants morts i més de 200 ferits en un intent d'entrada massiva a Melilla saltant la tanca

18 migrants han mort i 76 més han resultat ferits aquest divendres a Nador, al Marroc, en un, segons ha confirmat el Ministeri de l'Interior marroquí. La mateixa font explica que aquest matí un grup nombrós de persones de l'Àfrica subsahariana -, segons algunes fonts- ha irromput a la zona per intentar saltar la tanca.Durant la intervenció de la força pública per "frustrar el procés", caracteritzat, segons les autoritats nord-africanes, "per l'ús de", s'han produït les 18 morts i 76 ferits, entre els quals els 13 greus. Al bàndol policial hi ha hagut 140 ferits de diversa consideració, 5 dels quals greus.Segons les autoritats de Nador, les 5 morts han tingut lloc en el marc d'una estampida que ha provocat que algunes persones caiguessin. Algunes fonts indiquen que cap a dos quarts de nou del matí unes 500 persones de les 1.500 que han arribat al perímetre de la tanca de matinada han intentat abordar la frontera.Tots els ferits han estat traslladats a l'Hospital Al-Hassani de Nador i al Centre Hospitalari Universitari d'Ojuda.

