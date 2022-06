Denuncien sis populars marques d'alimentació per reduflació

L'augment delde l', delsi lad'ha comportat undel cost dels productes del supermercat. L'Organització de Consumidors i Usuaris () ja alertava el passat mes d'abril d'unaque realitzaven algunes grans marques pereldel producte.A ulls del consumidor, eldel producte és elque abans, però en rep unaÉs la pràctica de la, molt utilitzada els últims mesos per l'impacte de tots els fenòmens mundials. Ara, l'OCU ja ha identificat sis grans empreses d'alimentació que estan fent aquesta pràctica i les ha denunciades davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).En concret, són. L'OCU considera que estan exercint unes pràctiques que poden alterar la competència de manera deslleial. Per evitar-ho, l'organització també demanarà al ministeri deque obligui a millorar les informacions que es donen en l'etiquetatge dels productes.L'OCU va alertar d'aquesta tècnica per primer cop a finals del 2021. Afectava productes ben diversos que podien anar des delfins also elsPrecisament algunes de les marques conegudes que ho havien dut a terme eren Cola cao (amb 40 grams menys), la mantega Tulipán (amb 50 grams menys) o la pasta Gallo, que va pujar més d'un 15% el preu dels paquets.

