Els partits sobiranistes demanen al Congrés que porti a la Fiscalia els àudios de Fernández Díaz

, el, lai elhan registrat un escrit a la mesa del Congrés dels Diputats en què demanen que porti a la Fiscalia els àudios de l'exministre de l'Interiorsobre l'. Els sis partits argumenten que Fernández Díaz "va mentir" en la compareixença a la comissió d'investigació sobre l'ús partidista del Ministeri d'Interior a la cambra baixa."Les gravacions mostren que l'exministre de l'Interior és responsable de la creació de l'coneguda com a Operació Catalunya, raó per la qual es va reunir amb el senyori que, per tant, va mentir en la seva compareixença en seu parlamentària", argumenten a l'escrit.El text registrat recorda que elassenyala que mentir en una comissió parlamentària d'investigació està penat amb "entre sis mesos a un any dede 12 a 24 mesos". Per això, sol·liciten a la Mesa del Congrés que "prengui les mesures oportunes i es doni trasllat al, com estament competent per a fer-ho".Tot plegat després que aquesta setmana s'hagi confirmat que Fernández Díaz va dirigir una operació des de l'Estat contra la família Pujol, segons ha publicat el diari El País a partir d'una gravació a la qual ha tingut accés. La cinta, enregistrada per l'excomissari de policia, recull una reunió al Ministeri d'Interior -aleshores comandat per Fernández Díaz- a mitjans de desembre del 2012.Hi van participar ells dos i l'aleshores número u de la policia,. La conversa dura un quart d'hora i forma part de l'arxiu de l'excomissari, en aquest cas no incorporada a cap de les investigacions obertes contra ell. Els tres acorden denunciar dirigents independentistes amb els testimonis de. A la conversa Villarejo informa Fernández Díaz que ha parlat amb diversos jutges, com l'aleshores degà de l'Audiència Nacional, i que estan "totalment predisposats" a acceptar la denúncia contra els Pujol L'aleshores ministre interromp el discurs de Villarejo per recordar-li que la conversa que estan mantenint "no ha existit", i que el ministre "no en sap res". En un altre moment de la conversa afirma que. A partir d'aquí pregunta si el cas es pot dur a l'Audiència Nacional, a la qual cosa Villarejo contesta que, al seu parer, sí.Fernández Díaz demana, aleshores si la denúncia es pot presentar el mateix dia, i s'interessa, també, per si se'n poden presentar contra d'altres dirigents independentistes, com. Recorda als comissaris que estan davant d'una "qüestió d'estat" que afecta "la unitat d'Espanya".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor