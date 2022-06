Cues de fins a 30 quilòmetres en la segona fase de l'operació sortida de Sant Joan

La segona fase de l'operació sortida deregistra les primeresaquest divendres. Al migdia hi ha ja uns, sobretot a l'. Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha sis quilòmetres de retenció entrei la, en sentit; tres quilòmetres més de cua ai set quilòmetres de retenció aen sentitTambé hi ha lentitud i aturades en vuit quilòmetres entreRosanes, en sentit. A la, alternativa al tram nord de l'AP-7 hi ha un quilòmetre de retenció a Tordera, en sentit nord. També a la C-35 i la C-65 hi ha uns sis quilòmetres de cua a Llagostera, en direcció a les platges.Des de les 15 hores de dijous i fins a aquest divendres al matí han sortit de l'àrea metropolitana de305.762 vehicles, dels 450.000 previstos fins a les 15 hores d'aquest divendres. I l'operació tornada es preveu encara més complicada. Així ho ha assegurat el secretari general d’Interior,, que ha augurat que el diumenge serà “molt difícil”.En una entrevista a El Món a RAC1, Amorós ha explicat que Trànsit reforçarà totes les mesures per garantir la mobilitat però ha demanat “” i “” a la ciutadania. Per facilitar el retorn de milers de vehicles, ha indicat que la Generalitat habilitarà més de 100 quilòmetres de carrils addicionals a l’AP-7 nord i sud i a la C-32 nord i sud.preveu que l’operació sortida finalitzi aquest divendres a les 15 hores i estima que el punt àlgid de retencions serà entre les 11 i les 14 hores.

