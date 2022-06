Crida a donar-se de baixa de Netflix per no oferir continguts en català

Si veieu missatges sobre @netflix @NetflixES amb el #NetflixEnCatalà feu RT i agradament 🥰🔥🔥🔥



Que tregui fum! 🥰 pic.twitter.com/kasDDgescg — Mantinc el català (@mantincelcatala) June 23, 2022

Doncs jo també he marxat de @netflix @NetflixES perquè vull #NetflixEnCatalà Que passeu una bona revetlla i gràcies per ser-hi. Ens en sortirem, només ens hi hem de posar. — M. Carme Junyent (@CarmeJunyent) June 23, 2022

Crida a donar-se de baixa deper no oferir continguts en. La iniciativa, promoguda a través de Twitter amb l'etiqueta "" considera que la plataforma "menysprea" la llengua i demana fer-ne "foc nou" coincidint amb. Per això, durant la revetlla demanaven que tothom cancel·les la seva subscripció a la plataforma i ho fes públic a través de la xarxa social.Actualment, el 0,5% delde Netflix es troba encatalana, mentre que la seva interfície no es troba en català. La presència de la llengua en aquesta i d'altres plataformes també ha protagonitzat el debat entorn de la llei de l'audiovisual. Una de les propulsores de la iniciativa és, presidenta deldel

