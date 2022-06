Revetlla amb víctimes a Barcelona: un mort i un intent de cremar dos sensesostre

amb víctimes a. El tinent de l'alcaldia de Prevenció i Seguretat,, ha informat aquest divendres de la mort d'un home per arma blanca i de l'intent d'homicidi a una dona sense sostre a la capital catalana durant la nit de. En una atenció als mitjans al matí, Batlle ha explicat que elsestan investigant l'atac mortal a un home de 41 anys al carrer, prop de. "Ha estat apunyalat per dues persones que s'han escapat", ha dit Batlle sense afegir més detalls.L'altra agressió "important" de la nit ha estat la "temptativa d'a dos indigents a l'avinguda", ha afegit Batlle. Els hi han llençat líquid inflamable provocant-li ferides a la cara a una d'elles. Segons Batlle, la dona agredida va anar "per propi peu" als serveis sanitaris i, malgrat les ferides, la seva vida no corre perill. Per altra banda, a lahi ha hagut fins a 32 incidents, dels quarts cinc han estat agressions masclistes.Segons Batlle, només en aquest barri s'han gestionat dues agressions sexuals, un cas d'abús sexual i dos casos de "" en espais públics. Durant el migdia d'aquest divendres, el presumpte autor de l'agressió als dos sensesostre ha estatgràcies a les víctimes i als testimonis dels fets. Es tractaria d'una personaentre el col·lectiu."Dintre dels espais de revetlla hi ha hagut. Evidentment, en una ciutat tan densa i intensa com la de Barcelona es produeixenal llarg de l'any i al llarg de la nit", ha dit Batlle preguntat per si aquest tipus d'atacs masclistes entren dins de la "normalitat" que havia mencionat.Batlle ha defensat que el "" dels "" des de llocs de màxima concentració, fins al transport públic "ha funcionat. També ha destacat els punts d'acompanyament i d'informació liles, però allà no tenen "" de cap "atenció de rellevància".Malgrat tot, les platges de Barcelona han recuperat el protagonisme per Sant Joan acollint unesdurant la nit. Ha estat l'espai de "màxima concentració" durant la revetlla, segons ha explicat Batlle, que fa un "balanç positiu" de "les activitats" en aquests espais. "Suposa la recuperació de la plena normalitat", ha dit remarcant que 60.000 persones és "una quantitat que sembla anterior a la pandèmia."Les platges ja estan desallotjades, els serveis deestan acabant la feina. Per tant, podem dir que és una revetlla dins de la normalitat, amb una important concentració de gent", ha remarcat Batlle. Unque, segons Batlle, s'ha fet amb "normalitat".

