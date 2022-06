Sis comarques en avís de perill per pluges durant Sant Joan

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dv. 06.00 TU a 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟡 1/6



➡ Comarques: extrem nord-est. pic.twitter.com/Mgb4yvhS3P — Meteocat (@meteocat) June 24, 2022

El temps ha respectat lade, amb només algunesmolt puntuals ali al, però els ruixats encara seran protagonistes del pont. De fet, aquest divendres hi ha quatre comarques durant el matí i sis durant la tarda en avís per perill d'de pluja.Així doncs, durant el matí l'alerta se situa a les comarques del, l', eli elmentre que a la tarda s'hi sumen a aquestes quatre lai la. El perill és moderat, però no es pot descartar que els aiguats vagin acompanyats també deA la resta del país, elserà protagonista durant bona part del dia malgrat que durant la tarda poden aparèixer núvol tant alcom a les. El temps es mantindrà estable durant la majoria del cap de setmana, ambaltes, i només amb algunaal Pirineu i Prepirineu durant les tardes de dissabte i diumenge.

