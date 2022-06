El PP i Vox ja sumen majoria absoluta, segons una enquesta d'«El Periódico»

La dreta i l'ja sumarien majoria absoluta en cas d'eleccions al. Això és el que se'n desprèn d'una enquesta del Gesop publicada aquest divendres a El Periódico, que destaca pel creixement deldesprés dels comicis a Andalusia i que es tradueix amb un empitjorament considerable dels resultats deli deAixí doncs, segons el baròmetre, els d'se situarien ara en una forquilla entre els 140 i els 144 escons (ara en té 89) mentre que els deen sumarien entre 37 i 39 (ara en té 52). D'aquesta manera, totes dues formacions sumarien entre 177 i 183 diputats, quedant sempre per sobre de la majoria que marca el Congrés dels Diputats, de 176 escons., com a, tampoc tindria representació.Pel que fa a l'esquerra,seria ara el gran derrotat d'unes eleccions espanyoles i es quedaria entre els 93 i els 96 diputats (ara en té 120). Per la seva banda, l'efecteevitaria la caiguda lliure d'però no milloraria els resultats dels comicis del 2019. Així doncs, el soci dels socialistes a l'executiu sumaria entre 29 i 32 escons, per sota dels 35 que en té ara.En el cas dels partits catalans, l'enquesta situaentre els 12 i els 13 diputats, emulant pràcticament els resultats de l'any 2019, mentre quen'obtindria entre 7 i 8. El baròmetre no reflecteix els escons que podria obtenir lai el

