Mor un home en l'incendi d'un pis a l'Hospitalet de Llobregat

Un mort i diversos desallotjats a l #Hospitalet de Llobregat per un incendi al carrer #Montseny. Els veïns asseguren que ha estat a causa d'un coet que ha entrat per una finestra. Imatges cedides per Liz pic.twitter.com/NEr3YGGfbW — Oriol Freixenet (@Ofreixenet) June 24, 2022

Tragèdia a l'durant la revetlla de. Un home de 70 anys ha mort en l'd'un pis al carrer Montseny per un foc que ha sorgit dins el mateix habitatge, segons ha confirmat l'del municipi. Això desmenteix el relat d'alguns veïns del mateix carrer, que afirmaven que s'havia produït un llançament d'undes del carrer.L'avís s'ha rebut a les 22.23 hores d'aquest dijous i elss'han desplaçat al lloc dels fets amb quatre. Els'ha pogut controlar sense que afectés la resta d'habitatges de l'edifici, del qual s'hauna trentena de veïns que ja han estat reinstal·lats per l'Ajuntament.Tot plegat s'ha produït en el tercer pis de l', on s'ha trobat el cos sense vida de l'home. Al lloc dels fets també s'hi han desplaçat agents de la Unitat d'Investigació del, que s'han fet càrrec de laper conèixer les causes de l'incendi.

