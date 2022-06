Sant Joan torna a la normalitat i omple els carrers de petards i fogueres

Col·lapse a les carreteres

torna a lai omple els carrers dede, i, sobretot, gent. Ha calgut esperar dos duríssims anys deper celebrar, per primer cop des del 2019, una revetlla sense cap restricció sanitària. Ara, la preocupació és una altra:per no donar lloc a un altre episodi de focs com el que va afectar el país durant la setmana passada.Per aconseguir-ho, el departament d'ha preparat un desplegament inèdit , això sí, amb menys restriccions de les esperades davant la fi de l'i de l'episodi d'incendis simultanis. De tota manera, elsdesplegaran prop de 2.400 agents i s'incrementarà la presència de. Pel que fa a petards i fogueres, no es poden encendre a menys de 500 metres de zones forestals i cal autorització. La novetat principal és que queda prohibit enlairar, ja que es consideren elements de risc que poden provocar tant incendis forestals com focs en les zones properes on s'han llençat.En general, doncs, petards se'n poden tirar sense cap problema. Això sí, hi ha hagut municipis que ho han prohibit davant l'elevat risc d'incendis. En cas de trobar-se a més de 500 metres d'una zona forestal, es poden llançar petards seguint les mesures habituals de precaució, però pel que fa a les fogueres, només es poden fer amb autorització municipal. Passa el mateix amb, i en aquest cas, pel tipus de material pirotècnic, cal una autorització de la delegació delMés enllà dels incendis, una altra preocupació en aquestes dates són les carreteres. Durant la, des de les 22 hores del dia 23 fins a les 10 hores del dia 24 de juny, es realitzaran arreu del territori 68deamb la participació de 424 efectius. De fet, en el mateix interval de temps els Mossos activaran la fase de "".2.393 agents -l'any passat van ser 2.030, però en anys anteriors se n'han desplegat més- per tenir presència d'ordre públic i seguretat ciutadana, fer controls preventius de, tenir dispositius específics en llocs d'aglomeracions, per evitar, i es faran controls com a policia administrativa durant la revetlla. A banda de prevenció d'incendis i control a les carreteres, les autoritats també han mantingut els punts liles i les zones segures per evitari s'ha reforçat el personal operador del telèfon d'emergènciesDe fet, Sant Joan ja ha estat protagonista a lescatalanes. Ja des del migdia, l'acumulava quilòmetres de cues que s'han allargat durant bona part de la tarda i del vespre d'aquest dijous. L’embús més gran s'ha situat en direcció, on s'ha arribat fins als 27 quilòmetres de retenció. En l’altre sentit, cap a, hi ha hagut 20 quilòmetres de cua.Amb tot això, més de 185.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana deentre les tres de la tarda i les nou del vespre d'aquest dijous. La xifra representa el 41% de la total prevista, de 450.000 vehicles fins demà a les tres de la tarda. Segons el, en comparació amb el dia equivalent del 2016, quan es van donar unes condicions de calendari similars a la d'aquest any, els 184.703 vehicles representen un 19% menys que els que van sortir aleshores.

