Mor un home ofegat a la platja a Sant Pere Pescador

Un home de nacionalitat alemanya i deha mort aquest dijous a la tarda ofegat a la platja del Cortal de(Alt Empordà). El socorrista de la platja l'ha tret de l'aigua quan estava inconscient i ha trucat al 112 quan faltaven tres minuts per un quart de quatre de la tarda.Mentre no arribaven els serveis d'emergència,Fins a la platja de Sant Pere Pescador s'hi han desplaçat dues dotacions terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques i un helicòpter medicalitzat. Després de fer-li les maniobres de reanimació no han pogut salvar l'home.Fins al lloc dels fet també s'hi han desplaçat tres dotacions dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Guàrdia Civil. En el moment en què l'home s'ha banyat hi havia lahissada en aquesta platja. Des de Protecció Civil recomanen que els banyistes optin per anar ai que s'extremin les precaucions abans d'entrar a l'aigua i fixar-se en la bandera que oneja en cada moment.

