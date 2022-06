Derbi per Cap d'Any i Clàssic amb tornada al Camp Nou: així queda el calendari de la Lliga

Ja hi ha calendari per a la pròxima. Els'estrenarà al campionat des delcontra el, mentre que lho farà contra ela Vigo i elvisitarà el camp delen el seu retorn a primera divisió. Entre les peculiaritats del calendari, els blaugranes jugaran el clàssic a casa a la segona volta, mentre que els rebrà l'Espanyol per. La pilota començarà a rodar el cap de setmana del 14 d'agost.Pel que fa als Clàssics, els devisitaran elel 16 d'octubre mentre que els blancs es desplaçaran fins al Camp Nou el 19 de març de l'any que ve. A banda de jugar l'últim dia de l'any, la tornada alentre l'Espanyol i el Barça serà el 14 de maig. El campionat, afectat pel, s'aturarà del nou de novembre i fins al 31 de desembre.D'aquesta manera, doncs, acabarà el cap de setmana del 4 de juny de 2023. L'última jornada un Celta-Barça, un Espanyol-i un-Girona. Pel que fa a la resta d'enfrontaments entre equips catalans, el Barça visitaràel 29 de gener, elanirà al Camp Nou el 9 d'abril i a l'estadi de l'Espanyol el 8 de gener, mentre que els pericos visitaran els gironins el 2 d'abril. Pots consultar el calendari complet fent clic en aquest enllaç

