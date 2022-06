«Aquí, ara i així»: arriba la nova campanya d'estiu d'Estrella Damm

“El temps que ens ha tocat viure és la meva vida, i ara sé com la vull viure”. Aquest és el leitmotiv d’, la nova campanya d'estiu dque convida, un any més, a gaudir de l'estació més càlida, de les històries fortuïtes i dels plaers propis d’aquesta època de l’any. En definitiva, de viure el present, l’ara i l’aquí, sense pensar en el passat o en el que vindrà.Aquí, ara i així, el "Mediterràniament" del 2022, narra la història de l’, un jove forner que decideix emprendre un viatge d’autodescobriment, de noves coneixences −a la vegada que en recuperarà d’antigues− i en el qual s’atrevirà a viure experiències que mai hagués pensat. Tota una declaració d’intencions que transcorrerà damunt d’una bicicleta entre ports de muntanya −passant per indrets reconeguts de la geografia catalana com el congost de, lao l’, entre d’altres−, fins arribar al, destí final del seu viatge.Aquí, ara i així és una idea original d’Oriol Villar realitzada per, i és també el nom de la banda sonora de la peça. Escrita per−qui ja va composar i interpretar, el tema de la campanya de 2021−, està interpretada per(Love of Lesbian) −que tornar a posar-hi la seva veu, tal com va fer a Una altra manera de viure (2019)− i(Renaldo & Clara).El tema està disponible a plataformes musicals com Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music o Tidal, entre d’altres. La nova campanya d’Estrella Damm ja es pot veure completa a estrelladamm.com

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor