Bloquegen la declaració institucional de Barcelona en defensa dels drets LGTBIQ+

Situació inversemblant al plenari de l'Ajuntament de Barcelona., ha quedat bloquejat pels vots en contra dels representants de Valents i per la regidora no adscrita., de Valents, i, han estat els artífexs del trencament del consens unilateral al plenari de Barcelona per subscriure el posicionament redactat per la regidora del consistori, Lara Pérez. En conseqüència d'aquests tres vots en contra, la declaració institucional ha quedat bloquejada i no arribarà al plenari perquè es voti.El text es comprometia a establir una ciutat segura per al col·lectiu i a establir mecanismes de control, protecció i investigació en el cas que es produeixi una agressió d'aquestes característiques. A més,i els menors d'edat en diferents escenaris. I, sobretot, incidir en la conscienciació, educació i treballar per garantir els drets de les persones i la seva llibertat sexual en els àmbits esportius.La negativa arriba a les portes de la celebració de l'Orgull a la capital catalana i amb unes xifres preocupants (i en creixement) pel que fa a les agressions contra el col·lectiu LGTBIQ+ en els últims mesos.Només el 2020, en plena pandèmia, van augmentar fins a un 20%. La declaració institucional de Barcelona havia rebut el suport de tots els grups majoritaris, inclòs el Partit Popular de

