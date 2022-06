Última llamada (2002) - Disney, Movistar

Una de les majors demandes a les quals s'enfrontendels seus usuaris i subscriptors. És un dels temes de debat més extensos de l'audiovisual: les queixes per pel·lícules de llarga duració en contraposició a les maratons de sèries és una de les contradiccions més recurrents que trobem als serveis de contingut en streaming.Tot i les normes maneres de consum (i que les generalitzacions mai suposen la veritable realitat dels usuaris),, al voltant de l'hora i mitja (90 minuts) és cada vegada més un repte per als serveis en streaming.Aprofitant que aquesta mateixa setmana se celebra Sant Joan, considerada erròniament la nit més curta de l'any, fem una tria de diverses pel·lícules de qualitat, sigui cinematogràfica o d'entreteniment,. Com a molt, el límit és el de l'hora i mitja.Un dels thrillers més coneguts de principis del segle XXI. El directorconegut per les seves peces cinematogràfiques d'acció, àgils i fàcils d'empassar, va realitzar aquest petit relat sobre un home que viu una situació molt complicada: després de despenjar un telèfon públic, es veu amenaçat per un franctirador. Si deixa anar el telèfon, si penja la trucada, morirà.Magnífica obra per explicar fins a quin punt va ser important destapar el cas del productor, depredador sexual de Hollywood que va assetjar, abusar i violar desenes de dones durant dècades. Encara que aquesta pel·lícula no té els ingredients d'una ficció convencional, aquest film de petita duració ens situarà en l'angoixa d'una secretària que comença a treballar en una productora de cinema.Una de les més mítiques comèdies modernes del cinema francès. Adaptada obra teatral per a la gran pantalla pel mateix creador,, ens situa a casa d'un home i els seus amics, que organitzen un sopar cada dimecres. Ho fan amb una condició: qui convidi la persona més idiota de totes, guanya. Sota aquesta cruel premissa arrenca una cinta que exposa les petulàncies de les altes esferes, a més de saber girar en una burla afectuosa al voltant dels protagonistes.Una de les pel·lícules de ciència-ficció més estimades pel públic generalista: un grup d'amics organitza un sopar per veure un cometa passar pel cel. És un esdeveniment que no passava des de feia 90 anys i que va provocar molts estralls entre els ciutadans d'un poblet: molta gent es va mostrar desorientada, amb comportaments estranys o sense recordar qui era. Ara, està a punt de passar el mateix.Una de les pel·lícules sobre una catàstrofe zombie més conegudes de tots els temps. El seu humor desinhibit va marcar tota una generació, que va deixar de banda les terrorífiques tragèdies o els drames sobre una apocalipsi caòtica sobre morts vivents per donar pas aen aquesta divertidíssima història. Encara que no ho sembli, té una duració molt curta i, si fos el cas que us quedeu amb més ganes, deu anys després es va estrenar la segona part.Una de les comèdies més hilarants dede la dècada dels anys 80. La història ens mostra una cambrera de Nova Jersey, amb un marit que es dedica a fer el gandul. La seva única distracció és el cinema, al qual va una vegada i una altra per evadir-se de la dura realitat i somiar amb un món de xampany, vestits de nit i festes elegants. Una nit, el protagonista de la seva pel·lícula favorita s'hi fixa, trenca la quarta paret i surt de la pantalla.Una de les meravelles visuals i creatives de, que va decidir versionar una de les rondalles de Roald Dahl al voltant del, una manera de rodatge que aconsegueix animar una escena fotograma per fotograma. El guió està tan ben construït i la història és tan afable que, servirà tant per a grans com per als més petits de la casa. Anderson es recrea en el seu imaginari en una de les més divertides pel·lícules que ha fet en molt de temps.Un dels westerns més solvents de l'etapa més posterior del gènere en la indústria de Hollywood., en un dels seus darrers papers, interpreta el sheriff en un petit poble que vol intentar obrir un nou negoci i deixar enrere la vida de violència. El problema és que un malvat pistoler ha sortit de la presó i tornarà per reclamar venjança.són els principals noms del repartiment d'aquest magnífic western de suspens, que manté l'espectador en tensió fins al desenllaç.Un dels films de terror contemporani més aplaudits per la crítica és aquesta obra de, molt conegut actualment per les seves cintes com, en el seu primer paper protagonista, protagonitza aquesta horrorífica història de terror ambiental, sensorial, que traspassa la pantalla i embafa l'espectador. És la filla d'un matrimoni de colons cristians que decideixen instal·lar-se a les portes d'un bosc on els nadius afirmen que hi habita el mal.Pel·lícula minimalista protagonitzada per un excel·lent-que va realçar, encara més, la seva fama d'intèrpret arreu del món- que interpreta un gran capatàs d'obres. Aquest rep una trucada que l'empeny a prendre una decisió que potser tirarà tota la vida per terra. Des d'aquell moment haurà d'emprendre una perillosa fugida a contrarellotge. El film segueix Hardy al seu vehicle, passant per tots els estats possibles que acull l'ésser humà. Una amanida d'emocions.Tres joves amics de Seattle es veuen exposats a una misteriosa substància en un bosc i, com a resultat, comencen a desenvoluparo volar. Aleshores decideixen treballar junts per perfeccionar les seves habilitats, però la dificultat per controlar tan temptadors poders els crearà una sèrie de problemes personals. És una veritable joia del cinema independent, especialment en un món que s'ha vist engolit per les megaproduccions sobre superherois.

