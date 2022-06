Puigneró demanarà explicacions a Aragonès sobre la reunió amb Sánchez: «No tenim cap informació»

Vicepresident, menys declaracions i més dades. Portem el recompte de les votacions a Madrid. Junts ha votat el 60% de les iniciatives a favor del Gobierno. Esquerra, el 70%. Les que hi ha de diferència, diria que Junts no les ha votat perquè li han semblat massa progressistes... https://t.co/b525zWgNPu — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) June 23, 2022

El vicepresident del Govern,, ha assegurat que demanarà "explicacions" al president de la Generalitat,, sobre la reunió amb el cap de l'executiu espanyol,, que està previst que se celebri abans de les vacances d'estiu. La trobada entre els dos presidents és un dels acords al qual van arribar la consellera Laura Vilagrà i el ministre Félix Bolaños en la reunió que van tenir a la Moncloa. "Demanaré les pertinents explicacions al president Aragonès sobre la reunió amb Sánchez perquè no tenim cap informació, només sabem que es produirà però no sabem ni quan ni l'ordre del dia", s'ha queixat Puigneró, que ha afegit que es va assabentar de la trobada de presidents a través de la roda de premsa de Vilagrà.D'altra banda, el vicepresident també ha fet una crida als diputats independentistes al Congrés a no donar suport a les iniciatives del govern espanyol a la cambra. "Amb el govern delcalen menys reunions i més fer perdre votacions al, malauradament és l'únic diàleg que entén Sánchez", ha explicat.Puigneró ha lamentat que la reunió s'hagi celebrat tot i que el Govern va anunciar en un acte alque es congelaven les relacions amb l'executiu espanyol fins que no hi hagués "explicacions i dimissions" pel Catalangate. "Vull entendre que aquesta reunióamb el govern de l'Estat perquè no hi ha cap element que ens faci veure que les relacions s'han de descongelar, al contrari", ha remarcat.En aquest sentit, ha assenyalat que el darrer mes "no només no hi ha hagut ni explicacions ni dimissions" sinó que tampoc "s'ha aturat l'ofensiva contra el català" i s'ha fet públic el baix nivell de compliment de les inversions de l'Estat a Catalunya. "Les bones paraules estan molt bé però", ha insistit. Puigneró ha remarcat que si s'acaba fent la reunió entre Sánchez i Aragonès ha de servir perquè hi hagiperquè "no pot semblar que amb aquest tipus de reunions es descongelen les relacions".La secretària general d'ERC,, ha estat la veu dels republicans encarregada de respondre el vicepresident. ". Portem el recompte de les votacions a Madrid. Junts ha votat el 60% de les iniciatives a favor del govern espanyol. ERC, el 70%. Les que hi ha de diferència, diria que Junts no les ha votat perquè li han semblat massa progressistes...", ha indicat Rovira.

