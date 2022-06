Alemanya augmenta el nivell d'alarma energètica per la crisi del gas rus

Els països més importants d'Europa segueixen patint les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. El govern d'Alemanyaa una segona fase per l'amenaça de Rússia de tancar l'aixeta del gas a tot el continent. El ministre alemany d'Economia,, ha confirmat l'activació del segon dels tres nivells del pla nacional d'emergència, després dels recents talls del flux de gas des de Rússia. Tot i aquesta situació, ha subratllat que a hores d'ara el subministrament està garantit per a tot el país."El subministrament de gas està garantit", ha assenyalat Habeck, qui, no obstant això, ha advertit que el gas "ara mateix és un bé escàs" al país germànic. "Encara que no ho percebem,, ha reconegut. Així, el ministre alemany ha subratllat la importància de reduir el consum de gas durant l'estiu amb vista a l'hivern i ha assegurat que la cancelleria alemanya s'ha preparat amb anticipació per a aquest escenari, fins i tot amb la posada en funcionament de les centrals tèrmiques de carbó."Tots els consumidors, la indústria, les institucions públiques i les llars, han de reduir el consum de gas tant com sigui possible perquè puguem passar l'hivern", ha insistit.d'alerta en cas que la crisi s'agreugi i els participants del mercat no siguin capaços de gestionar la situació per si mateixos.

