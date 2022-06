Acord «històric» a la Catalunya Nord per generalitzar l'ensenyament del català en deu anys

dels Pirineus Orientals han signat aquest dimecres a Perpinyà un acord "històric" que permetràa laen un termini de, segons ha anunciat el Departament de Cultura de la Generalitat.En funció de l'acord, es preveu que el catalàals centres educatius, per tal que, en 10 anys, tots els alumnes que ho vulguin puguin aprendre la llengua. A l'acte de signatura hi han assistit, en representació de la Generalitat de Catalunya, el secretari de Política Lingüística, Francesc-Xavier Vila, i el director general de la casa de la Generalitat a Perpinyà, Alfons Quera i Carré.El pacte ha estat signat per Sophie Béjean, rectora de l'Acadèmia de Montpeller, en representació d'Educació Nacional; Benjamin Assié, conseller regional responsable de les llengües occitana i catalana, en representació de la Regió d'Occitània, i Hermeline Malherbe, presidenta del Consell Departamental dels Pirineus Orientals.L'(OPCL) s'encarregarà dei fer elanual de l'aplicació de l'acord, que es desplegarà a partir d'un conveni específic que en concretarà els aspectes pràctics i que se signarà pròximament.

