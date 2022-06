Lambán ataca Pau Gasol pels Jocs d'Hivern: «Ha estat un aliat de l'independentisme»

El president del govern de l'Aragó,, ha demanat al llegendari exjugador de bàsquet, que s'informi "millor" i no doni per fet que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) "obeeix a criteris esportius". Així s'ha pronunciat el socialista en un missatge al seu compte de Twitter, després que Gasol hagi donat suport a la decisió del COE de no presentar la candidatura conjunta entre Aragó i Catalunya per als, a causa dels intents de politització "sobretot" per part de l'Aragó.El missatge que ha publicat és el següent: "El català Pau Gasol m'ha responsabilitzat del fracàs dels Jocs. Amb el respecte que em mereix aquest esportista,i no donar per suposat que el COE obeeix a estrictes criteris esportius. En aquest cas, ha estat un aliat de l'independentisme".Aquest dimarts, la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern de 2030 va rebre l'estocada definitiva. El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE),va donar per morta la proposta."Allò pel que hem lluitat, no ho podem mantenir", va afirmar Blanco per certificar que no hi ha entesa possible després de mesos de negociacions. Iper a una candidatura conjunta, el COE no farà cap pas per aspirar a acollir la cita olímpica del 2030.

