Les possibilitats de tsunami «catastròfic» al Mediterrani són «molt altes»

Lesque hi hagi unaldurant els pròxims 30 anys són". El secretari de la comissió Oceanogràfica de la Unesco,, ha alertat de la situació, que pot comportar onades de més d'un metre d'altura i 700 de fons, i conseqüències que poden arribar a ser ""."No hi ha un 100% de possibilitats que passi, però aquestes són molt altes i", ha aclarit Ryabinin durant una conferència de premsa sobre el"Tsunami Ready". Actualment, segons ha indicat, hi ha 40 zones costaneres de 21 països que compten amb el reconeixement d'estar preparats per patir un tsunami.La iniciativabusca que les comunitats costaneres estiguin preparades davant els tsunamis a totes les regions del món. En el cas del Mediterrani, els experts alerten de laper tsunami per part de les autoritats, que comporta laL'objectiu d'aquest projecte ésper viure un tsunami, ja que moltes d'aquestes són vulnerables i "han d'estar preparades quan s'enfronten a aquesta amenaça" de la natura, ha explicat durant la conferència l'especialista del programa de tsunamis, Bernardo Aliaga.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor