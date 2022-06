Govern i Moncloa posen rumb a la represa del diàleg: reunió entre Sánchez i Aragonès aquest estiu

Avenços palpables a la taula

d'entre les cendres. Just en la vigília de la revetlla de Sant Joan, Govern i Moncloa es proposen explorar fins a quin punt queda oxigen per mantenir viva la flama de la negociació. Han hagut de passari unes eleccions a Andalusia perquè les dues parts en interlocució hagin decidit posar rumb a lad'un diàleg que consideren tan difícil com imprescindible però que s'havia anat corcant i finalment estroncat amb l'escàndol de l'espionatge. La consellerai el ministrehan transmès expectatives de reset després d'una trobada per avaluar fins a quin punt es pot desbloquejar la situació. Les relacions no es donen per, almenys per part del Govern, però ambdues parts es comprometen a definir unes noves coordenades per reconstruir les confiances. Una aposta que esperen que cristal·litzi a partir d'unadurant l'estiu.No hi ha data concreta, però sí voluntat. Aquesta trobada, estadi previ a la reactivació de la taula, ha d'anar precedida d'uns treballs previs per definir lesdel diàleg. Unque delimiti com afrontar la negociació i que, tot i que aquest dimecres s'ha venut com a novetat, en realitat ja va ser el compromís de la trobada dels dos presidents a la reunió de la taula el 15 de setembre a la Generalitat. Aleshores van fer referència a unade treball que mai s'ha arribat a concretar i que ara es proposen definir en qüestió de setmanes. "Necessitem, hem de tenir resultats en els propers dies", ha assegurat Vilagrà. Al Govern consideren que és urgent que els conceptes de diàleg i negociació surtin del terreny verbal i aterrin en concrecions.De fet, l'objectiu de la Generalitat és que la trobada, que s'ha allargat poc més de dues hores, fos un. Per a la Moncloa, una mostra de "normalitat" que a ningú se li escapa que es produeix just després del daltabaix del PSOE a les andaluses i amb un govern espanyol necessitat de refer ponts amb la majoria de la investidura. "Comencem un temps nou reprenent les relacions", ha proclamat Bolaños. Més enllà, però, de la vocació manifesta tant per la Moncloa com per la Generalitat, el gran nus gordià continua sent en base a què es reprendrà la interlocució i, sobretot, com es traduirà en. Sánchez vol suports fiables al Congrés; i Aragonès, decisions que tinguin un efecte sobre la judicialització del conflicte.Just quan es compleix un any de la concessió dels indults, la consellera de la Presidència ha explicitat que el Govern busca anar més enllà en l'agenda per revertir la repressió , de tal manera que hi hagi accions que tinguin impacte en les causes obertes contra els dirigents que van impulsar l'1-O. De fet, ha demanat "passos concrets" que ha desgranat basant-se en l'informe Cilevics del Consell d'Europa: modificació delsal codi penal -un fet que esperen que tingui efectes sobre els dirigents exiliats-, aturar la causes obertes en jutjats d'instrucció com el 13 o el 18 que poden comportar noves penes de presó per a dirigents que van impulsar l'1-O, frenar la causa al Tribunal de Comptes i retirada de les euroordres contra els exiliats. Tot plegat, una "amb estàndards europeus" que no ha estat mencionada per Bolaños. De nou, si bé hi ha una melodia compartida a l'entorn del diàleg, cadascú hi posa la seva lletra.Bolaños ha rebut la consellera a peu de cotxe a la Moncloa, on Vilagrà ha arribat amb un rictus seriós que ha mantingut en tot moment davant de les càmeres. El 24 d'abril, el ministre va fracassar en l'intent de sufocar d'urència l'incendi provocat per Pegasus. La posada en escena no és mai atzarosa en aquest tipus de trobades. El teló de fons ha estat un plafó amb les sigles del ministeri de la Presidència i les. Des del Govern no consideren que s'hagi "descongelat" res, però al mateix temps admeten que, si aquesta reunió s'ha fet, és perquè la situació era insostenible i calia posar de manifest cara a cara que, o hi ha voluntat real de resoldre unes relacions "malmeses" o no es podria tornar a la casella de sortida.En aquests dos mesos, la Generalitat ha anat ampliant el seuamb el govern espanyol. A la paràlisi de la, que no es va reunir a principis d'any com estava previst, s'hi ha sumat el Catalangate, els interrogants sense resposta, una trobada entre presidents reclamada pel Govern que no s'ha produït, una xifra que constata un dèficit en inversions i una candidatura als Jocs d'Hivern fracassada. Tot plegat, una concatenació de carpetes que han lesionat unes confiances que ja eren dèbils de partida.Tot i això, la relació entre administracions no s'ha aturat en cap moment. De fet, els socialistes insisteixen que hi ha una interlocució "normalitzada" perquè a nivell de gestió diària l'engranatge entre conselleries i ministeris ha continuat funcionant. Però els contactes polítics, que és l'esfera on el Govern hi posa el focus, han brillat per la seva absència. La disciplina que han exhibit els consellers a l'hora d'esquivar trobades amb ministres -amb comptades excepcions- no ha tingut pràcticament fissures. I, en essència, la trobada entre Vilagrà i Bolaños és més unaque una cita pensada per canviar de dalt a baix el clima entre l'Estat i la Generalitat, que ha tingut ressò en l'allunyament d'ERC al Congrés davant l'agenda legislativa de la Moncloa.La consellera de Presidència ha arribat a Madrid amb l'encàrrec de traslladar que ara el diàleg s'ha de bastir sobre uns nous fonaments. Des del Govern, consideren insuficient la destitució de la directora del CNI, la reforma de la llei dels serveis d'intel·ligència i una nova llei de secrets oficials. Ni Sánchez va cessar la ministra-com va arribar a demanar Aragonès- ni s'ha acceptat la creació d'una comissió d'investigació al Congrés. És per això que la lectura d'Aragonès és que la interlocució a partir d'ara només es pot reprendre en base a avenços que han d'anat més enllà d'un pla per impulsar el català, com s'ultimava a principis de març en el marc de la taula.Les discrepàncies entre ERC i Junts, però, ressorgeixen fora de l'executiu català, on cap conseller es van oposar a la cita d'aquest dimecres. Els republicans sostenen que, per molt difícil que sigui, l'aposta pel diàleg es manté perquè, segons ha defensat és una via que "incomoda" el govern espanyol. Al carrer Calàbria són conscients que la falta de fruits de la via negociada comença a pesar, motiu pel qual s'esmola l'estratègia per fer un salt endavant que desconeixen a hores d'ara si el PSOE està disposat a fer. "De debò algú pensa que som aquí per blanquejar la repressió?", ha deixat caure Vilagrà mirant de reüll a Junts. Prosperi o no la negociació, la consellera ha reivindicat que el Govern està defensant allò que vol una majoria de catalans tot reconeixent, això, sí, que la pilota està "a la teulada" de la Moncloa.

