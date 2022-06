El TSJC rebutja els recursos de la Generalitat contra l'execució forçosa del 25% de castellà

El(TSJC) ha rebutjat dospresentats per la Generalitat contra l'ordre d'execució forçosa de la sentència dela les escoles. Alhora, també ha descartati altres sindicats educatius es personin en la causa com a part afectada en el procediment. El TSJC encara ha de donar resposta a l'escrit de la Generalitat que diu qued'acord al nou marc legal.Tot plegat, després que eli elhagin desplegat l'"escut legal" per esquivar la sentència que liquida laHo han fet a través d'una llei aprovada amb els vots d'que situa el castellà com a llengua "d'ús curricular" -avalada peli que ja va camí del Tribunal Constitucional-, i amb un decret llei -avalat aquesta setmana pel CGE- que posa la responsabilitat dels projectes lingüístics en elEn la primera resolució, de vuit pàgines, la secció cinquena de la sala contenciosa-administrativa assenyala que l'execució de la sentènciadels alumnes. Els jutges també sostenen que imposar un 25% de castellà a tot el sistema educatiud'un tribunal de justícia, malgrat que la pràctica està vetant una llei del Parlament que no ha estat declarada inconstitucional. El tribunal utilitza els mateixos arguments per desestimar el segon recurs de reposició de la Generalitat.Pel que fa a la personació d'Òmnium, la interlocutòria, de nou pàgines, diu que l'entitat no pot personar-se com a part afectada perquè la sentència del 25% fa referència "als destinataris del servei d'educació" de Catalunya. Si bé Òmnium té com finalitat genèrica fomentar la llengua i la cultura catalana en tots els àmbits, el tribunal diu que la sentència es refereix concretament al "en l'àmbit del". Per això, conclou que no es pot acceptar Òmnium com a part afectada.Sobre USTEC i Plataforma per la Llengua, el tribunal diu que la seva personació hauria d'haver estat en un, no pas en la fase d'execució de la sentència, i per això també descarta que sigui part afectada en la causa.

