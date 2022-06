Guia per gaudir de la revetlla de Sant Joan amb seguretat

Restriccions de petards i fogueres

Quan anem a comprar petards, cal tenir en compte el següent:



- Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics homologats en un establiment autoritzat i deixeu-vos assessorar per un professional.



- Es poden comprar petards en línia i recollir-los a la botiga amb cita prèvia per evitar aglomeracions.



- Seguiu les mesures d’higiene i protecció establertes a l’establiment.



Abans de manipular els petards:



- No us guardeu petards a les butxaques.



- Cal llegir les instruccions de cada article.



En encendre els petards:



- No subjecteu els petards amb les mans.



- No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.



- Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.



- Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos.



- Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.



On encendre els petards amb seguretat:



- No llanceu coets ni petards a menys de 500 metres de zones boscoses.



- No llanceu mai petards contra ningú.



- Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.



- No encengueu cap petard dins les cases.



- No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres.



- Tingueu cura del mobiliari urbà alhora de llençar un petard.

Tot a punt per la, una de les nits més especials de l'any. El Departament d'Interior ha fet enguany un desplegament inèdit per evitar incidents durant la nit i també el dia 24. La situació climatològica actual, més favorable que la de la darrera setmana, ha permès no haver d'incrementar les restriccions durant aquests propers dies. De tota manera, elsdesplegaran prop de 2.400 agents, s'incrementarà la presència de. Pel que fa a petards i fogueres, no es podran encendre a menys dede zones forestals i caldrà autorització. Com a novetat, queda prohibit enlairar fanalets encesos pel risc d'incendi.A continuació, desgranem totes les mesures i recomanacions per gaudir de la revetlla de manera segura.No hi hagenerals sobre excepte aquelles que posin els municipis , que són els qui tenen la competència per prohibir encendre focs o utilitzar material pirotècnic. Ara bé, la normativa estableix amb caràcter general que n. En cas de de trobar-se a més de 500 metres d'una zona forestal, es poden llançar petards seguint les mesures habituals de precaució, però pel que fa a les fogueres, només es poden fer amb autorització municipals. Passa el mateix amb, i en aquest cas, pel tipus de material pirotècnic, cal una autorització de la delegació del govern espanyol., que són considerats elements de risc perquè poden provocar incendis forestals com focs en les zones properes on s'han llançat. Per això, no es podran utilitzar en cap punt del país. Aquesta és l'única nova restricció -més enllà de les habituals de no encendre focs a prop de zones forestals-, perquè la situació meteorològica no fa necessàries més prohibicions. La baixada de temperatura respecte la setmana passada, i la previsió de pluges dels propers dies fa que no hi hagi cap municipi en alerta alta peli, per tant, no siguin necessàries noves mesures.Està previst que per la revetlla i el pont de Sant Joan surtin de l'àrea de Barcelona uns. Pel que fa a la sortida, les vies que podran concentrar els principals problemes de mobilitat són: l’AP-7 en tram central durant la sortida, AP7 nord de Sant Celoni a la Roca del Vallès durant la tornada , i també en el tram AP7 sud a partir de Vilafranca del Penedès durant la tornada. També es preveu circulació densa amb retencions a les vies d’accés a localitats costaneres com l’N-340 al Vendrell i Torredembarra, la C-32, tant en el tram nord de Vilassar de Mar com en el tram sud de Sant Boi de Llobregat i Sitges, a la Costa Brava a la C-31 a Santa Cristina d’Aro i a la C-65 a Llagostera.Amb l’objectiu de, Trànsit estableix mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit a diverses vies. En aquest sentit, en l’operació tornada de diumenge 26 de juny s’instal·laran més de 100 km de carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l’AP-7 nord entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, a l'AP-7/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei i a la C-32 nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat i a la C-32 sud entre Gavà i Cornellà de Llobregat, per augmentar la capacitat viària d’aquestes vies i trams. D'altra banda, en el tram central de l’AP-7 entre l'antic peatge de la Roca i l'antic peatge de Martorell, es limitarà la velocitat dels vehicles pesants a 80 km/h que hauran de circular pel carril de la dreta i sense fer avançaments.Aquest diumenge 26,de les 17.00 a les 22.00 h per l’AP-7 entre Maçanet de la Selva i l’Hospitalet de l’Infant. També hi ha establerts restriccions a: C-253, C-35, C-63, GI-681, GI-682 i N-240, N-II, N-340 i N-340a. A més, convé destacar que arran de l’habilitació de carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l’AP-7 nord i sud i a la C-32 nord i sud, s’estableixen un seguit de limitacions per als vehicles pesants. En aquest sentit, els transportistes hauran de circular pel carril dret, a una velocitat màxima de 80 km/h i sense fer avançaments, diumenge de 15.00 a 22.00 a l’AP-7 entre Sant Celoni Montornès del Vallès i de Sant Cugat a Banyeres del Penedès.Convé recordar que a partir de les 17h hi haurà vehicles pesants afectats per les restriccions a la circulació en aquesta autopista. Aquestes limitacions s’aplicaran també de 15.00 a 22.00 h a la B-23 de Sant Feliu de Llobregat al Papiol, a la C-32 nord entre Canet de Mar i Montgat i a la C-32 sud entre Gavà i Cornellà. També s’establiran limitacions de velocitat i avançament a vehicles pesants entre les 15h i les 21h del dijous 23 de juny, en el tram central de l’AP-7 comprès entre l’antic peatge de la Roca i l’antic peatge de Martorell, per afavorir l’operació sortida.També s'intensificaran elsa les carreteres per evitar accidents. S'establiran tant en les vies de màxima mobilitat, com en vies secundàries i allà on es preveu més circulació, un total de: 308 controls d’alcoholèmia i drogues; 160 controls de seguretat passiva; 141 controls de PREMOT (motocicletes); 200 controls de distraccions; 147 controls de velocitat; 75 controls de transports. A la revetlla de Sant Joan (des de les 22 hores del dia 23 fins a les 10 hores del dia 24 de juny) es realitzaran arreu del territori 68 controls de drogo alcoholèmia amb la participació de 424 efectius.El dispositiu dels Mossos, tal com ha detallat el conseller. La primera fase, activada des del 17 de juny, es mantindrà fins la nit del 23 amb l'objectiu de controlar la mobilitat i comprovacions habituals per comprovar els preparatius de la revetlla. La segona fase serà de "màxima alerta" i s'activarà a partir de les 22h del 23 de juny, i fins a les 10h del 24. És en aquesta etapa que-l'any passat van ser 2.030, però en anys anteriors se n'han desplegat més- per tenir presència d'ordre públic i seguretat ciutadana, fer controls preventius de trànsit i alcoholèmia, tenir dispositius específics en llocs d'aglomeracions, per evitar agressions sexuals, i es faran controls com a policia administrativa durant la revetlla.Durant la revetlla hi haurà-espais amb informació i eines de suport en cas de patir algun tipus d'agressió sexual-, que depenen dels ajuntaments, i els Mossos també faran. En contextos d'oci hi ha més casos de violència sexual i, per això, es farà un patrullatge dels Mossos "per ser proactius i garantir la mobilitat segura" entre els espais d'oci i les zones de sortida. "S'identifiquen les zones on hi ha festa i quines són les vies de sortida per anar cap al transport públic. S'incrementarà el patrullatge i la presència policial en aquestes vies per evitar violències sexuals", ha detallat la inspectoraElstambé es reforçaran. Ja és habitual que durant la revetlla s'hagin de fer molts serveis, però ara s'hi afegeix també l'elevat risc d'incendis. Per això, el cos té previst un dispositiu de reforç del seu personal de guàrdia durant la nit de Sant Joan i el dia 24. Es reforçarà el quadre de comandaments, amb vuit posicions més entre caps i sots-caps territorials. Es reforçarà el personal de guàrdia amb 150 bombers i s'obriran els parcs de voluntaris que garanteixin una sortida mínima de tres bombers. "Prop de 200 servidors públics més donaran suport al servei", ha dit el conseller d'Interior,. La nit és complicada i per això el conseller ha demanat a la ciutadana "autoresponsabilitat" per utilitzar l'espai públic i l'espai natural "de manera responsable".Pel que fa als-que ha treballat intensament durant aquesta setmana d'incendis- també es reforçarà. Hi haurà més presència i 300 efectius que treballaran durant la nit de Sant Joan per vetllar que no hi hagi incendis. Així, es controlaran fogueres i ús de material pirotècnic i control dels espais naturals. També és una nit intensa per al 112. "Hi ha un increment exponencial de les trucades i els avisos, la nit de Sant Joan", ha detallat Elena.Pel que fa al, en una nit de les més intenses de l'any, es reforçarà el nombre de personal operador i de supervisió durant la revetlla per tal d'adaptar-se a aquest probable augment de l'activitat. Així, a les franges punta s'incrementarà fins a 50-57 gestors (un 200-228%) respecte una setmana normal. Aquest increment es dóna per poder donar la millor resposta al gran volum de trucades la nit de Sant Joan des de diferents punts del territori i per diferents tipus d’incidents. Per exemple, el telèfon d’emergències 112 de Catalunya va atendre l’any passat durant la revetlla 5.256 trucades per 2.590 incidències. Les trucades es van realitzar especialment des de l’àmbit metropolità. El 2021, el 112 de Catalunya va rebre un 27,7% més de trucades que la revetlla de l’any 2020, que es va tancar amb un total de 4.116 trucades rebudes.

