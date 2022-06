El Consell d'Europa pressiona Espanya per reformar el delicte de sedició

El comitè d'ha fet públic aquest dimarts l'informe de seguiment de la resolució que va emetre tot just un any en què reclamava a Espanya l', lai lacontra l'independentisme. En aquest nou informe, elaborat pel socialista letó, insisteix en la necessitat que l'Estat reformi elsperquè no es puguin utilitzar per anar en contra de les convocatòria de referèndums, per molt que aquests no es facin d'acord amb les autoritats espanyoles."La reforma de la rebel·lió i la sedició no es pot ajornar massa més temps", diu, i lamenta que no es trobi ara mateix a l'agenda del govern espanyol. Segons ell, és clau aquesta reforma per tal que Espanya compleixi els estàndards del Consell d'Europa". El ponent també celebra laara fa un any i exigeix aturar la persecució contra els, i critica les causes obertes contra càrrecs o exdirigents independentistes pels fets de l'1-O.Sobre l'indult, el ponent critica que es posin en qüestió, amb diversos recursos contra la mesura de gràcia del govern espanyol al Tribunal Suprem. "Veuria molt poc usual i desafortunat que els indults, un cop anunciats i implementats per alliberar els nou presos, s'anul·lessin", diu Cilevics. Sobre les, el ponent de l'informe critica que es mantinguin, especialment després dels indults. "Les ordres de detenció i peticions d'extradicióen vista dels indults atorgats als nou catalans empresonats pels mateixos motius pels quals són reclamats els que viuen fora", assenyala.A més, el letó considera que l'Estat ha d'assegurar que el delicte de malversació "s'aplica d'una manera en què la responsabilitat es té només quan es poden provar pèrdues efectives i quantificades al pressupost o actius de l'estat". En l'informe, el letó critica que es mantinguin les causes obertes contra càrrecs de baix rang per l'1-O, així com que s'hagi sancionat els successors dels líders independentistes empresonats per "accions purament simbòliques que expressen la seva solidaritat amb els detinguts".A més, Cilevics considera "particularment interessant" l'operació Volhov. "En la meva opinió, si les suposades activitats de traïció poden ser provades, seria un exemple de causa penal legítima contra certs partidaris del moviment independentista català". També menciona el Catalangate, el qual considera un fet lligat a la "crisi" derivada de l'1-O. Segons el ponent, cal investigar els casos d'espionatge amb aquest programari per "restaurar la confiança en les institucions espanyoles, també a Catalunya". Finalment, Cilevics conclou l'informe amb una crida al diàleg entre Catalunya i l'Estat. El ponent de l'informe apunta que les "diferencies polítiques", incloses "qüestions sensibles", s'han de poder resoldre amb "compromisos" i "sense recórrer a la llei penal".

