La CUP demana la dimissió de Laura Vilagrà per la «nefasta gestió» dels Jocs d'Hivern

El diputat de la CUPha lamentat que el Govern continuï "encegat" amb els Jocs d'Hivern mentre "crema el territori", després d'una setmana on s'han encès una cinquantena d'arreu del país que han posat en tensió els. A l'espera que el COE confirmi la decisió de no presentar candidatura per a l'any 2030, els cupaires han carregat amb duresa contra la consellera de la Presidència,. "Caldran moltes explicacions perquè els Jocs han estat un miratge peramb una falta de transparència", ha dit Pellicer. Per això, el diputat ha dit que la consellera "s'hauria de plantejar seriosament la seva dimissió" per la "nefasta gestió" d'aquesta carpeta.Respecte l'anunci de la reunió de Vilagrà i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, el diputat de la CUP ha posat en dubte el sentit de la trobada. "Eli eles mofen dia a dia dels catalans, no respecten els acords, espia, persegueix i s'infiltra amb el, i no posa garanties de no repetició", ha remarcat Pellicer, que ha lamentat que "alguns" confonguin "país amb Govern i Govern amb partit". "", ha afegit. No ha concretat si es refereix a ERC en concret o al Govern en general, perquè per la CUP no queda clar si la reunió és en nom de l'executiu o del partit.Pellicer ha lamentat els incendis "devastadors" arreu del territori i ha demanat fer una reflexió per abordar el problema d'arrel. "Cal prioritzar l'impuls del sector primari al territori i les zones rurals són estratègiques", ha dit, i ha demanat que disposin de tots els serveis públics i se'n garanteixi el seu desenvolupament. Així mateix, ha insistit que cal acabar amb la "infradotació econòmica" dels serveis d'emergència. En aquest sentit, la CUP plantejarà auna "auditoria externa i independent" sobre la gestió dels recursos als Bombers i una "" al cos des de 2009.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor