Arriba l'estiu i amb ell els. N'hi ha de tots els estils, butxaques, dates i llocs. La llista és llarga i hetereogènia, peròte'n vol recomanar 10. Tant a casa nostra com a altres indrets, com per exemple Bèlgica, Croàcia o els Estats Units, per gaudir d'aquesta època estival.Alguns dels festivals recomanats tenenamb tendes de campanya o càmpings de luxe. Aquestes, així com aquelles derivades de serveis com la dutxa o la carrega de mòbils, per exemple, van. A més a més, a banda de l'estil de música de cada festival, n'hi ha alguns com ara el Burning Man o el Lollapalooza que ofereixen mésals concerts, com ara classes de, tallers d'i coneixement personal ide destacada qualitat. Aquestes activitats sí que entren dins del preu de les entrades, tant de les de bonus per tots els dies com de les nominals. I és que darrerament, s'ha evidenciat unad'aquesta mena d'esdeveniments d'oferir un valor afegit, més enllà, de la música als seus visitants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor