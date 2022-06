Els tripulants de cabina d'EasyJet se sumen a Ryanair i també faran vaga aquest estiu

Elsde l'aerolíniafaràel primer, el tercer i l'últim cap de setmana de juliol. La seva protestala ja convocada per una altra companyia,els dies 24, 25 i 26 de juny i 1 i 2 de juliol. Ambdues afectaran els vols d'Espanya, Bèlgica, França, Itàlia i Portugal.A l'Estat, estan cridats a la vaga un total dedels aeroports del Prat, Màlaga i Palma. Concretament, hi haurà aturades els dies 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 i 31 de juliol. Els treballadors d'ambdues aerolínies es manifesten pel, el document que regula les seves condicions laborals a l'Estat.El secretari general del sindicat USO a EasyJet Màlaga,, ha assegurat que "la millora de les condicions laborals dels tripulants a Espanya, perquè tinguem les mateixes condicions de treball que els que operen en altres bases europees com França i Alemanya”. La convocatòria de vaga es produeix justament el mateix dia en què estàen el Servei interconfederal de Mediació i Arbitratge en la qual el sindicat espera "aconseguir un acord o compromís per a avançar en la negociació del conveni".En concret, el que demanen els treballadors d'EasyJet a Espanya és un. "Tenim un salari base de 950 euros, són 850 euros menys que els nostres companys de França o Alemanya. I el variable, depèn de les hores de vol. Les nostres bases estan en ciutats molt cares i amb el salari base a penes cobrim el lloguer o la hipoteca", ha argumentat Galán, per afegir que "de totes les bases d'EasyJet a Europa. Si voles moltes hores, pagues les factures, però a costa de reduir el temps de descans i fer més hores de vol".Els tripulants de Ryanair també estan cridats a la vaga després d'una reunió fallida amb l'empresa la setmana passada. En el seu cas, l'aturada està convocada en les 1: afectarà Madrid, Màlaga, Sevilla, Alacant, València, Barcelona, Girona, Santiago de Compostel·la, Eivissa i Palma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor