Les millors revetlles de Sant Joan a Catalunya

Delta de l'Ebre: música, foguera i barbacoes a la platja

Girona: la Flama del Canigó arriba per mar

Garrotxa: dones d'Aigua

La Flama del Canigó a Vic, l'any 2017 Foto: Josep M. Costa

Lleida: falles de secà

Baix Montseny: revetlla amb carmanyola

Tarragona: rebuda de la Flama del Canigó

Una imatge de la revetlla de Sant Joan del 2019 a Reus Foto: Reus Cultura

Reus: cercavila de Foc

Pallars Sobirà: baixada de falles

Terrassa: flama i gegants

Granollers: torna la revetlla al barri de la Font Verda

Aspecte que oferia Granollers durant la revetlla de Sant Joan del 2019 Foto: @ljuank

Rubí: els Diables, protagonistes

Manresa: revetlla sense petards enfocada als més petits

Arriba, una de les festivitats més celebrades a tot. Aquest any, a més, d'una manera molt especial, ja que per primer cop en els últims temps se celebrarà sense cap restricció vinculada amb la. En aquesta ocasió, encara més que en altres anys, caldrà anar amb molt de compte per l'elevat risc d'​Ara bé, es podrà celebrar amb petards. Així ho té decidit elsi es mantenen lesprevistes en els mapes. Per altra banda, l'executiu planteja el dispositiu de Sant Joan més gran de la història arran dels focs dels últims dies.Amb aquesta prudència, la revetlla, els petards i la coca de Sant Joan tornaran massivament alsi ho farà a gairebé totes lesdel país. Per saber on anar a tot arreu,i les seves edicions locals han elaborat un recull de les millors revetlles de Sant Joan.La festa començarà amb l’arribada de lades del, a càrrec dels, que aniran acompanyats de les actuacions de la Colla gegantera i dolçainera. A continuació, lectura del manifest, i en acabar, sopar de la revetlla, per al qual s’habilitaran barbacoes on la gent podrà preparar el sopar amb els lots de carn a la venda i les taules a la sorra. A quarts d’una de la matinada, concerts dels grupsi fi de festa amb la música de- Lloc: platja dede la- Hora: A partir de les 20.30 h.A les sis de la tarda arriba la Flama del Canigó amb vaixell. Tot seguit, baixada de la senyera amb samarreta blanca i pantaló negre, crema del ninot de Sant Joan, música ambient a les barraques dels pescadors i discomòbil amb- Lloc: Portbou.- Hora: de les 18 a les 23 h.Es tracta d'un espectacle de dansa i teatre que fa més de quinze anys que es fa al poble garrotxí. Les llegendes de les dones d'aigua prenen vida.en un espectacle que cada any esdevé únic. En un entorn privilegiat, les dones d'aigua sedueixen amb la seva dansa.- Lloc:- Hora: 22.30 h.Lesrecreen les baixades en fila de teies enceses al. L’acte començarà al Castell i discorrerà amb un passa carrers per diversos indrets de la ciutat. Aquesta activitat es va estrenar l’any 2019 i l’any passat es va tornar a fer després d’un any d’aturada per la pandèmia. Els diables de la localitat són els que lideraran la baixada, que acabarà al camp dels, on s’hi muntarà una gran foguera.- Lloc: Sant Joan de Tàrrega.- Hora: a partir de les 21:45 h.Veïns i veïnes del municipi van, com cada any, a Col d’Ares a buscar la Flama del Canigó i la porten al. A, es fa la lectura del manifest i un sopar de carmanyola.- Lloc:de Vallgorguina.- Hora: 21:30 h.La flama del Canigó arribarà a, primer al barri deli després es dirigirà per primer cop a la plaça Corsini de Tarragona. Des de dos quarts d'onze, una cercavila de foc sortirà de la plaça de la Mitja Lluna fins a la plaça Corsini, on a mitjanit començarà la revetlla musical amb La, dos grups de versions.- Lloc: plaça Corsini, Tarragona- Hora: 24 h.A Reus, la revetlla d'enguany recupera la normalitat prepandèmica. Per tant, els veïns podran gaudir de la Cercavila de Foc de la Nit de Sant Joan, ali al nucli antic, amb la primera encesa dels elements participants amb la Flama del Canigó, i amb la participació del Ball de Diables Infantil, el Drac petit, la Cabra petita, el Ball de Diables, la Víbria, el, lade Foc, elsde Foc i la. A la mateixa hora, al parc de la Festa, el jovent tindrà de nou una nit de barraques de la Festa Major, amb les actuacions de- Lloc: Mercadal, nucli antic de Reus i parc de la Festa.- Hora: 22 h.Les poblacions pallareses d'celebren la baixada de falles durant la nit de la revetlla de Sant Joan, data que marca el solstici d'estiu. És també una data assenyalada: a tots dos pobles és- Lloc: Isil i Alins.- Hora: Durant tota la nit.Un any més la Flama del Canigó arribarà agràcies al Club Ciclista de Castellbisbal, l’Associació Cultural Popular Terrassenca La Xemeneia iCultural. Al Raval de Montserrat es farà la lectura del manifest, enguany escrit per l’activista cultural i editor Eliseu Climent i a continuació es farà una cercavila amb els Gegants Bojos de Terrassa fins al Pla de la Font de l’Apotecari on està previst un sopar de taifa.- Lloc: Raval de Montserrat de Terrassa.- Hora: 18 h.Després de cinc anys sense fer-se, el barri de ladetornarà a acollir la revetlla de Sant Joan. Es tracta d'un dels emplaçaments tradicionals d'aquesta celebració a la ciutat. Organitzada per la unitat dede l’Agrupament d’Escoltes i Guies, tindrà música en viu i altres activitats. Les persones assistents hauran de dur el seu sopar, coberts i estovalles i allà trobaran una barra on comprar begudes, coca de Sant Joan i cava. Tots els beneficis es destinaran a finançar un projecte de l’agrupament escolta que pretén reconstruir el poble francès de- Lloc: Plaça de la Llacuna.- Hora: 20 h.La revetlla de Sant Joan arecupera la plena normalitat aquest any, amb les activitats habituals: elsde Rubí portaran la Flama del Canigó a l’Ajuntament, on serà rebuda per les autoritats; després es portarà fins a l', on es farà un raval de foc previ a l’encesa de la foguera, on cada any es cala foc a un personatge o element que hagi estat protagonista de l’any. En acabat, hi haurà un concert a càrrec del grup de versions- Lloc: Ajuntament de Rubí i l'Escardívol.- Hora: A partir de les 23.30 h. L’encesa de la foguera es preveu a les 00.20 h.La festa a Manresa estarà animada per la companyia lai laque faran gaudir a xics i grans amb l'espectacle "".- Lloc: Plaça Major de Manresa.- Hora: 20.00 h.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor