El Govern culpa l'«anticatalanisme» de Lambán del fracàs dels Jocs d'Hivern

El fracàs de la candidatura conjunta alsentrei l'només és imputable al component "anticatalanista" que ha exacerbat, "únic responsable" del desenlla´viscut en les últimes hores. Aquest és el diagnòstic que ha fet, portaveu del Govern, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Plaja ha acusat la Moncloa de permetre les sortides de to del president de l'Aragó i ha considerat viva encara la possibilitat que Catalunya presenti una candidatura en solitari davant del(COE). Laciutadana sobre els Jocs continua "apaTotes les mirades estan posades en la compareixença d'aquest vespre del president del COE,, en la qual s'espera que es dissipin tots els dubtes sobre la candidatura del 2030, tot i que ahir els responsables dels governs de Catalunya i de l'Aragó van assenyalar que havien rebut la comunicació del Comitè Olímpic estatal segons la qual quedava descartada la candidatura conjunta. El projecte ha vicut avenços i retrocessos en l'últim any, i fins i tot es va arribar a rubricar un acord tècnic amb l'aval del govern espanyol i dels dos executius autonòmics implicats. Al maig, l'organisme olímpic va donar per trencades les negociacions , si bé va deixar oberta la porta a continuar dialogant. Des d'aleshores, els intents per fer entrar en raó Lambán -el líder del PSC,, es va reunir amb el president aragonès la setmana passada per intentar apropar posicions-, no han servit per reconduir la situació. La pressió de Catalunya per impulsar una candidatura en solitari, tampoc. La imatge de "divisó" evidenciada en els darrers mesos i la incapacitat per impulsar una candidatura conjunta davant del COI han portat a la paràlisi.El Govern ha enfocat les negociacions volent mostrar seriositat i lleialtat amb el COE, i de fet les relacions amb l'organisme olímpic i amb el COI són bones. L'objectiu principal era una, però ja feia setmanes que la part catalana preparava el terreny per una possible candidatura en solitari . En els darrers dies, descartada l'opció amb l'Aragó, el Govern ha estat clar a l'hora de defensar un projecte exclusivament català. La proposta, però, no ha obtingut suports, tot i que la manté vigent, segons va detallar ahir a la tarda la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en declaracions als mitjans. "No volem perdre aquesta oportunitat", ha assegurat la consellera. Malgrat els intents del Govern d'aconseguir el suport del ministre de Cultura i Esports,, la Moncloa ha mantingut el silenci, fet criticat tant per ERC com per Junts.El govern espanyol no ha volgut alinear-se amb una candidatura només catalana, que deixés de banda l'Aragó. Les eleccions d'Andalusia -amb patacada històrica del PSOE- han evitat que cap ministre es posicionés a favor d'aquesta opció, malgrat que el comportament de Lambán també. La pressió de la dreta, que hauria utilitzat qualsevol apropament a Catalunya com a arma electoral, també han dificultat moviments del PSOE. Fonts consultades assenyalen també que presentar ara una candidatura en solitari de Catalunya, que obligaria a replantejar el projecte que s'ha treballat els darrers mesos,

